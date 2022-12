Sabine Mosers Haus ist „Kunst-voll“

Werbung

Voll von Kunst ist das Haus von Sabine Moser in Gars. Bei einem Rundgang durch das Haus, wo sich auch ihr Atelier befindet, entdeckt man Kunstwerke vielfältiger Natur: Gemälde, Keramik, Bücher. Die gebürtige Wienerin lebte seit ihrem zweiten Lebensjahr in Innsbruck, aber im Juli 2021 hat sie die Berge hinter sich gelassen und ist mit ihrem Gatten Stephan P. Leher und den beiden Katzen nach Gars in die Ottokar-Kernstock-Gasse 374 übersiedelt.

Nach langer Suche richtiges Haus in Gars gefunden

„Ich hatte in Innsbruck nie das Heimatgefühl gehabt“, bekundet Moser. Durch Familienangehörige war schon einmal ihr Bezug zu Gars gegeben. Auch regelmäßige Konzertbesuche in Grafenegg haben dazu beigetragen, sich für einen neuen Wohnsitz im Raum des südlichen Wald- oder Weinviertels zu entschließen. Jedoch die konkrete Idee für Gars hatte schließlich Mosers Ehegatte.

Der Umzug fiel dem pensionierte Ehepaar nicht schwer, zumal auch das richtige Haus gefunden wurde. „Ich mag das mildere Klima, und auch den Nebel sehr gerne“, erzählt Moser, die über viele Jahre im Innsbrucker Spital im Rahmen der Selbsthilfegruppe von ÖDV (Österreichischer Diabetikerverband) zuckerkranke Menschen über die richtige Ernährung beriet. Sie ist glücklich über diese Entscheidung und genießt die Begegnungen mit den Garsern, hier vor allem bei ihrem regelmäßigen Besuch beim Viktualienmarkt. „Die Garser sind sehr freundlich und kontaktfreudig“, resümiert sie.

Für ihre Bilder in Öl auf Leinwand lässt sich die Künstlerin von der Natur sowie durch Zeitungsausschnitte über aktuelle Themen inspirieren. Tiere und Natur sind ein essentielles Element ihrer Kunst. Beim Arbeiten mit Ton entstehen sehr kreative Keramikkunstwerke.

Kinderbücher geschrieben und auch illustriert

Ihr erstes Buch, das Moser, die auch Autorin ist, schrieb und illustrierte, war ein Kochbuch für Kinder mit und ohne Diabetes. Besonders stolz ist sie auf ihr letztes Kinderbuch „Die kleine grüne Giraffe“ und „Die kleine grüne Giraffe und ihre Freunde reisen in die Sahara“. Die Einnahmen vom Verkauf beider Exemplare, die sowohl bei der Ausstellung „Frauenpower“ beim workingspace 4.0 aufliegen, als auch bei ihr im Atelier zu erwerben sind, kommen karitativen Zwecken zugute.

