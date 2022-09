Amtseinführung des neuen Pfarrers Robert Bednarski

Geboren am 16. April 1977 in Waldenburg (Walbrzych) in Polen, aufgewachsenin Gottesberg-Rothenbach (Boguszów-Gorce), Nach Abschluss des Priesterseminars in Liegnitz (Legnica) zum Magister an der Päpstlichen Theologischen Fakultät in Breslau promoviert

Weihe zum Diakon 2007 in Haag, zum Priester 2008 in St. Pölten

2008 Kaplan in Waidhofen/Thaya, ab 2011 seelsorger in Stratzing und Gneixendorf, an 2012 auch in Lengenfeld und Wallfahrtspfarrer in Droß