Mit dem Neustart der Gastronomie haben auch die Zulieferer schlagartig enorme Mengen auszuliefern. Die letzten Wochen wurden auch in diesem Bereich intensiv genutzt, um eine sichere Versorgung zu garantieren.

„Wir sind zur Öffnung bestmöglich vorbereitet“, sagt Alexander Kiennast, Geschäftsführer des gleichnamigen Handelshauses. Als Zulieferer von vielen Großküchen, wie in Krankenhäusern und Pensionistenheimen, hätte man gerade jetzt Vorteile. „Dadurch waren unsere Lager auch in den Monaten des Lockdowns gut bestückt. Alle unsere Waren sind gerade ganz normal verfügbar“, erzählt Kiennast. Dementsprechend groß seien die Liefermengen, die in den vergangenen Wochen schlagartig angestiegen sind. Einige Engpässe bei einzelnen Produkten kann aber auch er nicht ausschließen. Die Produzenten müssten schließlich auch erst wieder die Produktion hochfahren.

Hochgefahren wurde auch die generelle Stimmung im Handelshaus. Die letzten Monate seien trotz Allem eine schwierige Zeit gewesen. „Wir sind zwar in mehreren Bereichen tätig, aber natürlich sehr stark als Zulieferer von Hotels und Lokalen in ganz Niederösterreich und Wien. Die vielen Lockdowns wirkten sich stark auf unseren Geschäftsgang aus“, erzählt Kiennast.

Obendrauf konnten viele teils verderbliche Waren nicht mehr verkauft werden. Um nichts unnötig entsorgen zu müssen, arbeitete man mit mehreren sozialen Märkten, wie dem Soma Markt, zusammen. Auch Privatkunden konnten sich während des Lockdowns Produkte zu günstigeren Preisen abholen. „Damit wollten wir der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken“, betont Kiennast.

Der Fokus auf Privatkunden wurde natürlich auch in der Gmünder Markthalle weiter verfolgt. Der Verkaufsstandort, der gemeinsam mit Pilz betrieben wird, wurde sogar neu gestaltet. „Während des Lockdowns konnten wir uns in dieser Richtung weiter profilieren“, erklärt Kiennast. Zudem spüre man einen Trend zu mehr Bewusstsein für Regionalität, sowohl bei Produkten, als auch Lieferanten. „Vielen ist in Coronazeiten bewusst geworden, dass es besser und sinnvoller ist, mit einem regionalen Händler zusammen zu arbeiten. Wir sind deshalb guten Mutes für die Zukunft“, schildert Kiennast.