Pkw-Lenker kollidierte am 31. Oktober in Gföhlerstraße in Thunau mit abgestelltem Auto.

In den frühen Abenstunden des 31. Oktobers kollidierte in der Gföhlerstraße in Thunau bei Gars ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit einem am Fahrzeugrand abgestellten Pritschenwagen einer Waldviertler Baufirma.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gars am Kamp und Thunau wurden um 17.18 Uhr zur Fahrzeugbergung gerufen. Der schwer beschädigte Pkw wurde mit dem Kran auf das Wechselladefahrzeug der FF Gars verladen. Während der Bergungsarbeiten – es waren insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz, musste die Gföhlerstraße gesperrt werden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.