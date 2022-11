Bauboom: 34 Reihenhäuser und 90 Wohnungen

Werbung

90 Wohnungen und 34 Reihenhäuser sollen im Endausbau in den nächsten Jahren entstehen. Bauträger sind die GEDESAG (Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft) in Krems und die WAV (Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel) in Raabs. „Was die Entwicklung von Gars betrifft, ist das natürlich top“, freut sich Bürgermeister Martin Falk.

„Die GEDESAG-Wohnungen, die ab dem nächsten Jahr auf dem ehemaligen Buhl- bzw. Seidl-Areal vom Feuerwehrhaus in Richtung Zentrum und die WAV-Reihenhäuser, die entlang eines Teilbereichs der Sagerbachgasse entstehen werden, sind eine gute Kombination und schaffen Wohnraum, den wir gut brauchen können.“ Falk erhofft sich vor allem junge Familien, Möglichkeiten zur Beschäftigung gäbe es hier genug, was die Suche nach Arbeitskräften etwa bei den Firmen Kiennast, KSG, Oberndorfer oder Rebloc zeige. Da sei dann auch die Gemeinde gefordert, die etwa genügend Kindergartenplätze zur Verfügung stellen müsse.

Im oberen Bereich der Sagerbachgasse errichtet die Siedlungsgenossenschaft Waldviertel Reihenhäuser. Im Endausbau sollen es 34 Häuser sein. Foto: Foto Rupert Kornell

„Premiere“ für Kremser GEDESAG in Gars

„Warum wir ein Projekt in Gars verwirklichen? Weil es ein zentral gelegenes Grundstück ist, weil es zu günstigen Konditionen zu erwerben war und weil Gars ein Zentrum mit sehr guter Infrastruktur ist“, begründet Vorstandsdirektorin Doris Molnar die erste derartige Aktivität der GEDESAG in Gars. Die von Falk angesprochenen 90 Wohnungen in der Schillerstraße will Vorstandsdirektor Peter Forthuber weder bestätigen noch dementieren. Sein Kommentar: „In drei, vier Monaten können wir darüber sprechen.“

„Ursprünglich waren bei diesem Projekt sowohl ein Wohnhaus als auch mehrere Reihenhäuser angedacht. Aufgrund der großen Nachfrage an Reihenhäusern wurde jedoch entschieden, das Projekt ausschließlich als Reihenhausprojekt umzusetzen“, so Daniela Decker von der WAV. „Unser Planungsvorschlag mit insgesamt 22 Wohneinheiten in Gars wurde dieses Frühjahr positiv im Gestaltungsbeirat des Landes Niederösterreich beurteilt.“

WAV plant Reihenhäuser in teilweisem Holzbau

Die erforderliche Umwidmung ist derzeit durch die Marktgemeinde Gars in Vorbereitung. Nach deren Abschluss dieser soll das Projekt im ersten Quartal 2023 bei der Baubehörde eingereicht werden.

Die Preisbildung der im teilweisen Holzbau geplanten Häuser mit jeweils etwa 110 m² Wohnnutzfläche erfolgt im nächsten Jahr. Der Baubeginn und die Vergabe in Miete mit Kaufoption ist für den kommenden Sommer vorgesehen.

Wie bereits viele Projekte der WAV wird auch dieses Projekt gemeinsam mit „Natur im Garten“ umgesetzt. Die erste geförderte Bauetappe besteht aus den genannten 22 Reihenhäusern. In weiterer Folge sollen dann noch weitere 12 Reihenhäuser gebaut werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.