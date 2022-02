Bilanz 2021: „Feuerwehr ist Helfer in schwieriger Zeit“

Die Vorfreude auf das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Gars, die eindrucksvolle Bilanz der Leistungen im vergangenen Jahr und die Situation betreffend das neue Feuerwehrhaus prägten die Mitgliederversammlung, zu der Kommandant Thomas Nichtawitz an der Spitze des Führungsteams 37 Kameraden und Kameradinnen im Turnsaal der Volksschule begrüßen konnte. Unter Einhaltung von Corona Schutzmaßnahmen – alle Teilnehmenden wurden im Vorfeld getestet – folgten auch Bürgermeister Martin Falk, der für die Wehren zuständige Gemeinderat Josef Wiesinger sowie Nichtawitz‘ Vorgänger Albert Groiß an der Spitze der Ehrendienstgrade der Einladung.

Nach einem kleinen filmischen Rückblick über alle geleisteten Übungen, Einsätze sowie Instandhaltungsarbeiten und Neuanschaffungen wies Nichtawitz auf das 150 Jahr-Jubiläum hin, das vom 3. bis 5. Juni geplant ist.

Feuerwehrhaus ist Thema für die nächsten Jahre

„Schon seit 15 Jahren beschäftigt die Feuerwehr Gars und die Gemeinde dieses Thema“, brachte es der Bürgermeister auf den Punkt, „aber wir befinden uns in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und nachdem das Land ein Okay zur Förderung gegeben hat, steht dem baldigen Spatenstich nichts mehr im Weg.“ Auch bedankte sich Falk für den unermüdlichen Einsatz trotz der schwierigen Zeit, welche die Wehren und Gesellschaft schon seit geraumer Zeit belastet und meinte: „Es ist schön, auf so eine starke Wehr in allen Lagen zurückgreifen zu können.“ Nichtawitz gab den Dank zurück und merkte an, dass der Bürgermeister immer ein offenes Ohr für alle Anliegen habe.

Umbau bestehender Autos hilft der Gemeinde sparen

Im Jahr 2021 bekam die Feuerwehr Gars den Zuspruch für das Einsatzfahrzeug der aufgelösten Feuerwehr Buchberg. Dieses wurde als Vorausrüstfahrzeug (VRF) adaptiert und ersetzt das 2018 ausgeschiedene Schwere Rüstfahrzeug (SRF).

„Auch das Projekt Unimog-Umbau, der als Rüstfahrzeug dient, hilft die Kosten in Grenzen zu halten, da eine Neuanschaffung eine große Investition für die Feuerwehr und die Gemeinde wäre,“ erwähnte Josef Wiesinger, denn man versuche immer alle Wünsche und Anschaffungen der acht Feuerwehren in der Marktgemeinde zu erfüllen. Er freute sich auch, dass man sich mit dem Neubau des Garser Feuerwehrhauses in einer „hochschwangeren Phase“ befinde.

Großes Engagement, Stärke in Gemeinschaft gezeigt

Stellvertreter Kurt Grien findet die Jugendarbeit in Gars lobenswert. Foto: Martin Kalchhauser

Beförderungen von gleich fünf Mitgliedern verkündete Nichtawitz: Ursula Reif-Semerad wurde zum Sachbearbeiter Jugendfeuerwehr ernannt, Wolfgang Semerad zum Feuerwehrmann befördert, Thomas Becker zum Oberbrandmeister, David Kranzler zum Oberlöschmeister und Bernhard Judmann zum Verwaltungsmeister.

Stellvertreter René Gigl freut sich über zahlreiche Neuzugänge. Foto: Foto FF Gars

„6.295 Stunden mit 681 Gesamtereignissen zeugt von der Leistung der Feuerwehr und vom tollen Engagement. Des Weiteren ist auch die Jugendarbeit sehr lobenswert, da diese unsere Zukunft sichert,“ resümierte Kommandant-Stellvertreter und Abschnittskommandant Kurt Grien.

Stellvertreter René Gigl freut sich über zahlreiche Neuzugänge.

Foto: M. Kalchhauser

Kommandant-Stellvertreter René Gigl freute sich auch über eine Neuaufnahme (Wolfgang Semerad) und zwölf Überstellungen (aus anderen Feuerwehren Jochen Schmid, Bernhard Judmann, Daniel Auenhammer, Roman Bauer, Habib Bah, René Ogris, Gregor Mück, Jakob Fehrle sowie Roland und Stefan Anglmayer, aus der Feuerwehrjugend Gars David Growas und Leonard Lang), die sich mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen in Gars einbringen. „Bedauernswert ist leider, dass das familiäre Klima, das unter den Kameraden herrscht, aufgrund der aktuellen Lage nicht gelebt werden kann, weil diverse Veranstaltungen für die Öffentlichkeit entfallen sind.“ Aber das sollte sich spätestens bei der Jubiläumsfeier ändern …

