Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 15. Oktober 1999, wurde Martin Falk, seit 1990 im Gemeinderat, seit 1995 Vizebürgermeister, als 33-Jähriger mit 15 von 22 anwesenden Gemeinderäten – die SPÖ verweigerte die Zustimmung – zum Bürgermeister der Marktgemeinde Gars gewählt und war damit der jüngste in NÖ. Er ist damit nach Hermann Gruber (1995) aus Irnfritz-Messern und Wolfgang Schmöger (1997) aus Rosenburg-Mold der längstdienende Gemeinde-Chef im Bezirk. Die NÖN bat ihn aus diesem Grund zum Gespräch.

NÖN: Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, in der es sicher viele erwähnenswerte Ereignisse gegeben hat. Welches würden Sie am wichtigsten einstufen?

Martin Falk: Es hat ein prägendes Erlebnis gegeben, das sich bei mir eingebrannt hat: Die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002, die außerordentlich fordernd war. Insgesamt hat sich, so glaube ich, Gars trotz Rückschlägen wie dem Hochwasser, dem Buhl-Konkurs oder dem Ende der Dungl-Ära sehr positiv entwickelt. Aber ich möchte gar nicht so sehr auf die Vergangenheit eingehen, sondern lieber in die Zukunft blicken.

privat Martin Falk bei seiner Wahl zum Bürgermeister 1999.

Ein kurzer Rückblick auf die Wahl 1999 sei doch gestattet. Sie sind damals als Vize zurückgetreten und haben 14 Tage später als Bürgermeister kandidiert …

Falk: Das würde ich heute sicher anders machen. Das war innerparteilich eine sehr schwierige Situation mit meinen beiden Vorgängern (Heribert Reisinger, Anton Schrammel; Anm.). Da ist dann in Folge sehr viel Ruhe in der Fraktion eingekehrt, aber auch mit den anderen Parteien haben wir, so glaube ich, ein sehr gutes Klima.

Ein halbes Jahr später, bei der Gemeinderatswahl 2000, haben Sie zehn Prozent und damit die „Absolute“ gewonnen. Das war sicherlich ein Erfolg für Sie.

Falk: Ja schon, aber das Ergebnis von 2015 war noch positiver, das habe ich vom Erfolg her trotz 14 Mandaten noch viel emotionaler empfunden.

Nun aber endgültig zur Zukunft. Werden Sie 2020 wieder kandidieren?

Falk: Ja, ich habe mich nach Absprache mit meiner Familie dazu entschlossen, denn es gibt noch einiges zu tun, das ich gerne erledigt hätte und das mir ein großes Anliegen ist.

Was sind diese großen Anliegen konkret?

Falk: Ich sehe da vier Leitprojekte, die Spaß machen, sie zu bearbeiten. Das erste ist im Laufen: Das China-Zentrum wird zu einer Reha-Klinik umgebaut. Da ist auch die Gemeinde gefordert, auf dem Sektor Tourismus etwas zu unternehmen. Mit dem Wanderwegenetz etwa wurde ein erster Schritt getan, aber es gibt noch einige Schwachpunkte auszumerzen. Es geht eindeutig in die Richtung Gesundheit und Kulturtourismus. Womit wir bei der Burg wären. Hier sind Vorarbeiten zu leisten, damit wir gute Chancen für die Landesausstellung 2028 haben. Da muss der künftige Gemeinderat an einem Strang ziehen und die Bevölkerung mitnehmen. Eine Volksbefragung zu diesem Thema ist durchaus eine Möglichkeit. Was in dieser Periode noch ein großes Thema ist, das ist das Feuerwehrhaus. Das muss in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Und schließlich, was in dieser zwanzigjährigen Amtszeit noch immer fehlt, ist ein Veranstaltungssaal. Da ergibt sich eine Möglichkeit mit der Sportmittelschule, die einen neuen, der Norm entsprechenden Turnsaal braucht, einen Multifunktionssaal etwa nach dem Vorbild von Irnfritz zu bauen.

Abgesehen von der Landesausstellung sind das ja Vorhaben, die schon seit Jahren auf eine Umsetzung warten …

Falk: Das ist richtig, aber da werden wir jetzt verstärkt ansetzen. Darüber hinaus gibt es viele kleinere Projekte, die es anzugehen gilt. Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, das wird der Wahlkampf mit sich bringen.

Gehen Sie wieder mit dem gleichen Team in die Wahl?

Falk: Das wird sich in demnächst herauskristallisieren. Fix ist jedenfalls, dass Paula Uitz als Vizebürgermeisterin wieder an meiner Seite ist – und es wird die eine oder andere Überraschung geben.