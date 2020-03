Knalleffekt bei der vom Altersvorsitzenden Helmut Gröschel (73, FPÖ) geleiteten Bürgermeisterwahl: Von den 22 anwesenden Gemeinderäten (Werner Zack, einer der 16 ÖVP-Mandatare fehlte, die weiteren Mitglieder kommen von der SPÖ mit fünf und je eines von FPÖ und Bürgerliste Gars) voteten 17 für Martin Falk, je eine Stimme entfielen auf Daniela Groll und Cornelia Grabl, drei Zettel waren leer.

Aufgrund dieses Ergebnisses liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die SPÖ Falk die Zustimmung versagt hat. Jedenfalls äußerte sich deren Vorsitzender Josef Wiesinger gegenüber der NÖN so: „Ich kann nur für mich sprechen, ich habe Martin Falk nicht gewählt.“ Und der Grund? „Es gab in den Vorgesprächen keine Bewegung auf uns zu, kein erkennbares Miteinander und Postenschacher bei den Ortsvorstehern.“ Sein Fraktionskollege Gerald Steindl berief sich auf das Wahlgeheimnis.

„Wir haben viel zu tun in den nächsten fünf, zehn Jahren, aber mit gemeinsamer Erbeit wird uns Erfolg beschieden sein.“ Bürgermeister Martin Falk

„Ich nehme die Wahl sehr gerne an“, sagte Falk nach der Wahl und sprach sich nach dem Dank an alle, die eine reibungslose Gemeinderatswahl ermöglicht und ihm das Vertrauen geschenkt haben, für Zusammenarbeit aus. „Wo Gemeinschaft herrscht, herrscht auch Erfolg“, meinte Falk, verwies auf die bisherigen Erfolge und warf einen Blick in die Zukunft: „Wir wollen ein arbeiter- und unternehmerfreundliches Umfeld schaffen, für Bauplätze und den Bau von Wohnungen sorgen, für altersgerechtes Wohnen im Zentrum, für Parkplätze, ein neues Sicherheitszentrum in Gars errichten, die ärztliche Versorgung ausbauen, die Kläranlage erneuern und auf die Landesausstellung 2028 hinarbeiten. Wir haben viel zu tun in den nächsten fünf, zehn Jahren, aber mit gemeinsamer Arbeit wird uns Erfolg beschieden sein.“

Einstimmig wurde im Anschluss der Gemeindevorstand gewählt und dann aus dessen Mitte Pauline Uitz mit 18 Stimmen als Vizebürgermeisterin (drei Zettel waren leer bzw. ungültig, eine Stimme erhielt Daniela Groll). Einstimmig wurde auch die Zahl der Ausschüsse und die Zahl der Mitglieder (siehe Info-Box rechts) festgelegt.

Wie der erste verlief auch der letzte Tagesordnungspunkt nicht „programmgemäß“, die Bestellung der Ortsvorsteher. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie auf der nächsten Seite.