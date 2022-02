„Cocooning“ ist für die Fischer Knochenarbeit

Die Bemühungen der Fischereiaufseher haben „Fische“ getragen: 50.000 befruchtete Bachforelleneier werden jährlich vom Fischzüchter gekauft und zur Erbrütung gebracht. Die Kosten von rund tausend Euro trägt die Gemeinde Gars, die diese Aktion unterstützt.

Es begann im Jahr 2010, als passionierte Fischer und Fischereiaufseher mit dieser beinharten Knochenarbeit begonnen haben, dem sogenannten „Cocooning“. Unter diesem Begriff versteht man die Entwicklung der Bachforelleneier ab dem Augenpunktstadium, als jenem Zeitpunkt, wo die Augen des Embryos als schwarze Punkte erkennbar sind, bis zum fertigen kleinen Fisch.

So wie jedes Jahr wird von Jänner bis Ende März zweimal pro Woche die Brutpflege von den Fischereiaufsehern vorgenommen, wobei die toten Eier aussortiert werden. Diese Bemühungen dienen der Erhaltung dieser gefährdeten Fischart. „Vor rund 50 Jahren sind im Kamp die ehemals massenhaft vorkommenden Fischarten wie Nase, Flussbarsch und Barbe praktisch verschwunden, „weiß Fischereiaufseher Friedrich Wiesinger. „Ohne Unterstützung wäre auch die Bachforelle ausgestorben, zudem Umwelteinflüsse und Prädatoren wie Fischotter, Gänsesäger, Silber- und Graureiher für die Fischpopulation eine Bedrohung darstellen.

Aufwachsen unter natürlichen Bedingungen

„Aktuell ist eine Entnahme der Bachforelle nicht erlaubt“, erklärt Umweltgemeinderat Josef Wiesinger. „Cocooning hat den Vorteil, dass die Fische einerseits in ihrem künftigen Lebensraum unter natürlichen Bedingungen aufwachsen, andererseits an die Stelle, an der sie ausgeschlüpft sind, zur Eiablage zurückkehren.“

Die beiden freuen sich gemeinsam mit Günter Salway, Stefan Kaltschik und Jochen Krenn über die Erfolge dieser Maßnahme und fühlen sich in ihrem ehrenamtlichen Engagement bestätigt.

