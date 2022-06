Dankesfest: Viele Spender sorgen für Grün im Pfarrhof

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

„In den 23 Jahren, die ich jetzt hier bin, ist viel geschehen“, blickte Pfarrer Josef Zemliczka zufrieden auf das wohl letzte Werk seiner Ära – er wird nach der Feier seines Siebzigers im Sommer Gars in Richtung Horn verlassen – zurück. „Wir haben jetzt noch mehr Grün im Pfarrhof.“

In den letzten Wochen wurden auf Betreiben von Linda Marlovits, Franz Weigl und Gerhard Fehr im Garten und im Hof kleine Bäume und Sträucher gepflanzt. „Nachdem in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen diese immer wieder geschnitten werden mussten, wurde es Zeit, wieder aufzupflanzen“, sagte die Obfrau-Stellvertreterin im Pfarrgemeinderat. „Bei Überlegungen, wie wir das finanzieren können, wurde die Idee geboren, ,Paten’ für unsere Pflanzen zu suchen. Und wir hatten damit großen Erfolg.“ Es wurde eine Mappe mit den Pflanzen, die man gerne setzen würde, erstellt. Diese lag für etwa drei Wochen im Glockenhaus auf und alle Pflanzen fanden in dieser kurzen Zeit einen Paten.

Garser Pfarrhof bewährt sich als „offenes Haus“

Die gesetzten Pflanzen bekamen ein Schild mit dem Namen des bzw. der Paten, einige Paten wollten anonym bleiben, was selbstverständlich respektiert wurde. So konnten die gut zwei Dutzend Pflanzen im Wert von ca. 1.500 Euro gesetzt werden. Ob Hortensien, Kirschlorbeer, Schneeball, Zypresse oder Rotpflaume, alles wurde mit Sorgfalt ausgewählt, denn die Pflanzen sollen als Kirchenschmuck ebenso dienen wie als Bienennahrung.

Als kleines Dankeschön wurden alle Paten zu einem Rundgang im neu gestalteten Pfarrgarten mit Erklärungen des Pfarrkirchenrats Franz Weigl und danach zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen eingeladen.

„Endlich wieder eine Möglichkeit, sich zusammenzusetzen und zu plaudern“, befand Pfarrer Josef Zemliczka. Er dankte allen, die bei dieser Aktion mitgeholfen haben und gab seiner Freude Ausdruck, dass der Pfarrhof gut genützt wird, ein offenes Haus (mit Garten) ist und immer wieder auch Gars-Gäste anzieht.

