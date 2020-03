„Es stellt sich schon die Frage, ob man in Kamegg, Thunau und Zitternberg Ortsvorsteher braucht“, preschte SPÖ-Fraktionsvorsitzender Josef Wiesinger beim letzten Tagesordnungspunkt der konstituierenden Gemeinderatssitzung vor. „Dort sind elf von 23 Gemeinderäten daheim. Die könnten sich im Kollektiv abwechselnd um ihre Gemeinde bemühen.“

Weiters kritisierte er, dass es sich um „Parteisoldaten“ handle und deren Bestellung politisch zu hinterfragen sei. Das untermauerte er mit drei Gegenanträgen zu dem von Bürgermeister Martin Falk vorgebrachten Vorschlag der Bestellung. Wiesinger plädierte für eine getrennte Abstimmung, für die Nicht-Besetzung in diesen drei Katastralen und, falls dies nicht durchginge, für einen zusätzlichen, bisher nicht vorhandenen Ortsvorsteher für Gars.

SPÖ-Anträge abgelehnt, ÖVP-Vorschlag durch

Alle drei Anträge wurden mehrheitlich mit den 15 Stimmen der ÖVP abgelehnt. Für den ersten und zweiten Antrag schloss sich Bürgerlisten-Mandatar Herbert Bauer an, Helmut Gröschel (FPÖ) enthielt sich der Stimme, beim dritten war neben der SPÖ Gröschel dafür, Bauer übte Stimmenthaltung.

Somit blieb es wie erwartet beim von Falk eingebrachten ÖVP-Vorschlag mit zwölf Ortsvorstehern in den 14 Katastralgemeinden, denn Burgholz ist unbewohnt und in der Katastralgemeinde Gars wird es auch in Zukunft keinen eigenen Ortsvorsteher geben. Die ÖVP war dafür, SPÖ und BGL dagegen, Stimmenthaltung bei der FPÖ.