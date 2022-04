Der erste Schritt in Richtung Pension: Nachfolger wird gesucht

Werbung

„An meinen ersten Tag, ja an die erste Woche im Gemeindeamt erinnere ich mich noch ganz genau“, erzählt Manfred Schartner, der am 1. August 1979 nach dem Besuch der Handelsschule Horn, vorher der Volks- und Hauptschule in Gars, in den Dienst der Gemeinde eingetreten ist. „Ich musste eine wissenschaftliche Arbeit des damaligen Grabungsleiters Herwig Friesinger abtippen – auf einer mechanischen Schreibmaschine. Es gab nur eine elektrische mit Kugelkopf, die Lärm gemacht hat wie ein Panzer, und einen Computer in der Buchhaltung mit Lochstreifen. Was für ein Unterschied zu heute!“

Mittlerweile ist Schartner der dienstälteste Gemeindebedienstete. Begonnen hat er im Melde- und Bauamt unter den Amtsleitern Gustav Hauer und später Hermann Voglhuber, dem er 2000 nachfolgte und seither wie seine Vorgänger den Berufstitel „Obersekretär“ trägt. Sein erster Bürgermeister war Kurt Neukirchen, dem noch drei bis zum jetzigen, Martin Falk, folgten. „Ich war mit allen zufrieden“, lächelt er. „So wie ich hat jeder seine Eigenheiten, man muss sich halt arrangieren.“

Gar nicht so leicht sei zu Beginn seiner Tätigkeit als Amtsleiter das Verhältnis mit den Kollegen gewesen, deren „Chef“ er wurde. Aber auch hier habe man bald einen gemeinsamen Nenner und gute Zusammenarbeit gefunden.

Einschneidendes Erlebnis was das Hochwasser 2002

Welche Ereignisse in seiner bald 43-jährigen Dienstzeit besonders prägend waren? „Da ist natürlich in erster Linie das Hochwasser 2002 zu nennen. Keiner hat Erfahrung gehabt, wie man damit umgeht, die vielen Schadenskommissionen bestellt und einteilt, Sachverständige organisiert und vieles mehr. Neben dem üblichen Gemeindealltag hat uns das ein ganzes Jahr begleitet.“ Auch die „Ära Dungl“ in Gars, die Mitte der 80er-Jahre begonnen hat, war für ihn ein einschneidendes Erlebnis.

Auch ein lustiges gab es: „Da ist ein Mann, begleitet von einem mit Kamera, gekommen. Ich habe zuerst an den ,Micromann‘ von Ö3 gedacht, weil er mich gefragt hat, wo er hier sei. Meine Antwort ,Im Rathaus‘ hat ihn nicht befriedigt und die nächste Frage lautete: ,Und woher weiß man das?‘ – ,Weil es draußen auf dem Haus steht.‘ – ,Und wenn ich auf mein Haus Rathaus schreibe? Ich fahre jetzt für ein halbes Jahr nach Indien, denken Sie darüber nach!‘ Aber er ist nie wieder gekommen. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es ein ,Freeman‘ war, der in einer unserer Katastralen wohnt und der den Bürgermeister mit einer 24 Millionen-Klage eingedeckt hat, die aber abgewiesen worden ist.“

Nachfolger muss ein Verwaltungsjurist sein

Und weil Schartner demnächst sein letztes Dienstjahr absolviert und dann das Sabbatical, wird ein männlicher oder weiblicher Nachfolger gesucht. Der muss aber Verwaltungsjurist, also ein Studium der Rechtswissenschaften absolviert haben, womit ausgeschlossen ist, dass derzeit im Haus Beschäftigte in Frage kommen. „Das ist mit allen Fraktionen so abgesprochen“, erklärt Falk, „weil die Materie immer umfassender und spezialisierter wird, vor allem was Rechtssachen betrifft. Ich denke da etwa an Einsprüche in Bauverfahren.“

Wie für Falk der ideale Amtsleiter ausschaut? „Er muss kollegial mit notwendiger Autorität sein, neutral gegenüber Bürgern und Mandataren und vor allem loyal dem Bürgermeister gegenüber. Das alles hat Manfred Schartner bis jetzt perfekt gemacht.“

Der oder die „Neue“ wird dann am 1. September 2022 seinen Dienst antreten, damit er genügend Zeit zur Einarbeitung hat, wenn Schartner mit 1. Mai 2023 in Altersteilzeit geht und das Rathaus verlässt, ein Jahr später geht er in Pension. Dann kann er seine freie Zeit gemeinsam mit Gattin Regina und den jetzt 34 Jahre alten Zwillingen Michael und Alexander genießen. „Rad- und Schifahren, das Garser Sportbad besuchen, laufen, wandern, lesen, reisen– und ausschlafen“, darauf freut er sich und das will er dann vermehrt tun.

