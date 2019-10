Vor gut 50 Jahren wurde die Hauptschule Gars auf ihrem neuen Standort in der Haangasse eröffnet, natürlich mit dem dazugehörigen Turnsaal. Als 1990 eine Sporthauptschule installiert wurde, gab es erste Überlegungen, dem (zu kleinen) Turnsaal einen mit 15 mal 27 Meter der Norm entsprechenden hinzuzufügen. Allein, die schon fix und fertigen Pläne wurden aus Geldmangel wieder „schubladiert“. Jetzt startet die Sportmittelschule (SMS) Gars neu durch.

Den Schritt in eine neue Zukunft erklärt Direktor SMS-Wolfgang Welser so: „Wir haben insgesamt acht Sportklassen mit jeweils sieben Turnstunden, dazu die vier ,Normalklassen‘ mit je drei Stunden, ergibt insgesamt 68 Stunden. Obwohl wir Freiplätze haben, die Räumlichkeiten in der Volksschule mitbenützen dürfen und die Eishalle, ja sogar bis nach Horn etwa zum Klettern ausweichen, wird es immer enger, einen Stundenplan zu erstellen fast ein Ding der Unmöglichkeit.“ Der Neubau wird an den bestehenden Turnsaal und den Geräteraum angeschlossen, sodass dieser für beide nutzbar ist. Der dort bestehende kleine Sportplatz wird auf eine von der Ökolog-Gruppe verwendete (Teil-)Fläche verlegt.

Die Kostenschätzung geht von rund drei Millionen inklusive Einrichtung aus, wobei diese – wie die gesamte Halle – auch multifunktionell für andere Vereine sowie für größere Veranstaltungen verwendet werden kann. Baubeginn sollte im Sommer 2020 sein, die Fertigstellung ein Jahr später. Dann wird auch der „alte“ Turnsaal saniert.

