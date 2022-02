Eine Frau & drei Männer stehen dem Pfarrer bei

„Ich finde diese Lösung sehr gut“, befindet der Garser Pfarrer Josef Zemliczka, „zumal es Ähnliches ja schon in anderen Pfarren gibt. „Es ist ja kaum mehr ein Mesner zu finden. Ich freue mich daher sehr, dass es nun ein Quartett gibt, das unsere Gottesdienste bereichert.“

Nicht eine „engagierte Frauengruppe“, wie nach einem Hörfehler in der NÖN 3/2022 zu lesen war, die nun als Mesner fungieren, sondern drei Männer und eine Frau treten die Nachfolge von Michael Chat an, der nach 18 Jahren diesen Dienst in der Kirche aus beruflichen Gründen nicht mehr ausübt. Übereinstimmend ist dieses Quartett der Meinung, dass es der stellvertretenden Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreterin Linda Marlovits zu verdanken ist, von der sie angesprochen wurden, ob sie sich nicht vorstellen könnten …

Und sie konnten es sich ohne lange Überlegungen vorstellen. „Sie sind ja mit dieser Tätigkeit bestens vertraut, schließlich sind sie in die Arbeit in der Pfarre seit vielen Jahren eingebunden“, ist Marlovits froh, kompetente Mitarbeiter gefunden zu haben. „Sie sind ja nicht nur in der Kirche selbst sehr aktiv, sondern bringen sich auch etwa bei Pfarrfesten oder Arbeiten im Pfarrhof immer ein.“

Quartett für Dienst als Mesner sehr motiviert

„Intensiven Glauben“ führt Roswita Schäffer an, warum sie sich in der Pfarrkirche Gars engagiert. „Ich möchte mithelfen wo ich kann.“ Dass sie es kann, beweist sie seit vielen Jahren in Kamegg, wo sie in der Bründlkapelle unentbehrlich ist. Ähnliches gilt für Wolfgang Diewald, der sich um „sein“ Gotteshaus, die St. Anna Kapelle in Zitternberg, sorgt. „Ich wollte mich einfach mehr in die Pfarrgemeinde einbringen, und das kann ich jetzt tun“, sagt Martin Mihalyi. Und auch kein Unbekannter ist Franz Asenbaum, der seit drei Jahren nicht nur als Ministrant („Das war ich schon als kleiner Bub, jetzt bin ich wieder da!“) seinen Mann stellt, sondern auch etwa bei Begräbnissen als Kreuzträger fungiert oder bei Reparaturarbeiten im Pfarrhof immer wieder anzutreffen ist.

Damit auf keinen der Vier zuviel Arbeit zukommt, haben sie sich diese aufgeteilt. „Nicht nur was einzelne Tage, sondern auch verschiedene Anlässe wie Hochzeiten, Taufen oder Begräbnisse betrifft“, ist Marlovits überzeugt, dass damit ein wichtiger Schritt in die Zukunft gesetzt wurde.

