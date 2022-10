Eislauf-Saison ist heuer gesichert

Die hohen Energiekosten sind für Haushalte und Betriebe eine große Herausforderung. Auch für die Vereine ist Sparen das Gebot der Stunde. Viele Vereine sind gezwungen ihr Angebot herunter zu fahren. Für den Garser Eislaufverein ist jedoch die Saison 2022/23 gesichert. „Da wir noch einen bestehenden Vertrag mit dem Energieversorger haben, sind wir in der glücklichen Lage aufsperren zu können“, ist Vizebürgermeisterin und Obfrau-Stellvertreterin Paula Uitz froh, das Angebot aufrecht erhalten zu können. „Wir wollen die Familien nicht mit wesentlich mehr Kosten belasten.“ Da die Kunsteisbahn überdacht ist, sei der Betrieb auch vom Wetter her gesichert.

„In der vergangenen Saison gab es trotz Corona über 9.000 Gäste. Heuer wird voraussichtlich auch die Kantine in Betrieb sein um die Besucher kulinarisch zu verwöhnen“, kündigt Cornelia Grabl, die Obfrau des Eislaufvereines, an. Sie ist besonders erfreut, dass sowohl die Eisstockschützen als auch die Eishockeyspieler wieder aktiv sind.

Der Eislaufplatz wird am Samstag, 5. November, geöffnet und bis 26. Februar in Betrieb sein. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 14 bis 18.30 Uhr, während der Schulferien auch an den Montagen.

„Ich bin froh, dass wir in dieser Saison von den Energiekosten nicht betroffen sind, und dadurch den Kindern Fitness im Freien anbieten können“, so Grabl, die sich auf eine unbeschwerte Saison und zahlreichen Besuch freut.

