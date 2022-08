Energieversorgung: VAMED kauft Mühle

Seit gut einem Jahrzehnt ist den Garsern – und nicht nur ihnen, der Name VAMED ein Begriff, war diese doch verantwortlich für die Umgestaltung von Willi Dungls „Bio-Hotel“ zum einzigartigen Frauen-Gesundheitszentrum „la pura“ und in Partnerschaft mit dem Land NÖ für den Umbau des „Rad-Hotels“ zur Reha-Klinik und der Erweiterung in einem anderen Dungl-Haus, dem „China-Zentrum“.

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass die VAMED, der weltweit führende Gesamtanbieter für Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Mantler-Mühle zwischen Kollergasse und dem Kamp erworben hat und in dem riesigen Gebäude Wohnungen für Angestellte im la pura bzw. in den beiden Reha-Kliniken errichten soll. Detail am Rande: Die Mühle ging als „Markt-Mühle“ 1575 in Betrieb, hatte eine Reihe von Besitzern, die letzten waren die Familien Hochenbichler von 1897 bis 1974, bis dato war sie im Besitz der Firma Mantler.

Konzernsprecher Ludwig Bichler: „Wollen die Wasserkraft nutzen!“ Foto: Bill Lorenz

„Ja, die VAMED hat heuer im Sommer die Mantler-Mühle und ein dort vorhandenes Wasserkraftwerk erworben“, klärt VAMED-Konzernsprecher Ludwig Bichler auf. Und verneint, dass das Haus als Unterkunft für die Beschäftigten ausgebaut werden soll. Wenn man an die aktuellen Gas- und generellen Stromversorgungsthemen denke, also an Preisentwicklungen und an mögliche Engpass-Situationen, dann sei das eine zukunftsorientierte Möglichkeit zur Vorsorge für nachhaltige Energiegewinnung. „Mit der Nutzung der ,grünen‘ Wasserkraft für unsere Betriebe leisten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung.“

Areal der Mantler-Mühle ist auch Grundstücksreserve

Und ein abschließendes Statement Bichlers zum Kauf der Liegenschaft: „Die VAMED prüft regelmäßig mögliche strategische Weiterentwicklungen ihrer Standorte und Angebote. Mit diesem Erwerb haben wir auch dafür in Gars eine Grundstücksreserve, wenn auch derzeit noch ohne konkrete Umsetzungsplanung.“

Vor fast 450 Jahren wurde an diesem Standort die „Markt-Mühle“ betrieben und als Mühle bis auf die letzten Jahre stets genützt. Seit dem Sommer ist die VAMED Besitzer der Liegenschaft. Foto: Foto Rupert Kornell

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.