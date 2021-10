Ermäßigung für Fans der Oper

Seit 2019 wird auf der ganzen Welt Ende Oktober der „World Opera Day“ zelebriert. Dieser internationale Aktionstag wurde ins Leben gerufen, um die verbindende Kraft der Oper vor den Vorhang zu holen und die Freude an der Musik mit allen Menschen zu teilen. Am 25. Oktober werden dabei alljährlich die positiven Auswirkungen und der Wert der Oper für die gesamte Gesellschaft hervorgehoben. Nicht zufällig fiel die Wahl des World Opera Day auf den 25. Oktober: An diesem Tag feiern Johann Strauss (Sohn) und Georges Bizet, dessen „Carmen“ im Sommer 2022 in der Garser Babenbergerburg garantiert für unvergessliche Momente sorgen wird, ihren Geburtstag.

Kartenaktion für "Carmen"

Grund genug für Intendant Johannes Wildner und sein Team, diesen Tag auch in der Oper Burg Gars zu feiern, und zwar mit einer einmaligen Spezial-Aktion im Kartenbüro: Alle, die ihre Karten für „Carmen“ (14. Juli bis 6. August) am Montag, 25. Oktober online über http://www.operburggars.at, per Email (office@operburggars.at) oder über 02985/33000 bestellen, erhalten ausnahmsweise 20 Prozent Ermäßigung auf ihre Wunschkarten.