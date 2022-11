Feuerwehren jeder Situation gewachsen

Werbung

„Nach einem Unwetter mit starken Regenfällen und teilweise extremen Starkwindereignissen ist die Großgemeinde Gars in den Mittagsstunden zu einem Hotspot in Niederösterreich geworden. Es dürften Rettungs- und Bergemaßnahmen, Auspumparbeiten sowie Sicherungsmaßnahmen notwendig sein.“ So lautete die Annahme für eine Großübung für sieben Feuerwehren der Gemeinde (nur Maiersch war entschuldigt), die der Garser Feuerwehrkommandant René Gigl erläuterte. Das Ziel: „Alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren, zur Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte sowie vorbeugende Maßnahmen zur Abwehr von weiteren Gefahren sind zu treffen.“

Eine vom Feuer eingeschlossene und schwer verletzte Person im Dachgeschoß eines Wohnhauses musste mit einem Lastenaufzug und einer Tragebahre über Leitern geborgen werden. Foto: Foto Johannes Kaser

Insgesamt 67 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen waren ausgerückt, um in verschiedenen Orten der Großgemeinde im Stationenbetrieb verschiedene Szenarien durchzuspielen. „Jede Feuerwehr musste drei Stationen absolvieren“, erklärten die beiden Unterabschnittskommandanten Andreas Braun und Gottfried Wögenstein-Jaglitsch, die diese Übung federführend ausgearbeitet hatten und am Ende Lob für alle Teilnehmer an den Schauplätzen ebenso wie in der Einsatzzentrale übrig hatten: „Es wurde auf Probleme sofort reagiert, alle haben miteinander gearbeitet. Der Übungsablauf war sehr positiv, aber einige Kleinigkeiten gilt es zu verbessern.“

Allseits Lob für die ausgezeichnete Arbeit

In Gars und in den Katastralgemeinden galt es unter anderem eine schwer verletzte Person aus dem Dachgeschoß eines Wohnhauses mit einer Trage zu bergen und mit Hilfe des „First Responders“ und dem Roten Kreuz zu reanimieren, einen Fahrzeugbrand zu bekämpfen, eine von einem Baum eingeklemmte Person zu befreien oder die Wasserversorgung am Hauptplatz bzw. am Parkplatz der Ruine sicherzustellen.

So wie von Gigl („Jeder konnte vom anderen etwas lernen, die Disziplin war ausgezeichnet!“), Braun und Wögenstein-Jaglitsch gab es auch viel Lob von Abschnittskommandant Kurt Grien („Die Szenarien waren sehr interessant, wurden nicht nur bestens ausgearbeitet, sondern auch ausgezeichnet absolviert!“) und Bürgermeister Martin Falk, der mit Feuerwehrreferent Josef Wiesinger und Vizebürgermeisterin Paula Uitz die Übung beobachtete: „Ich bin tief beeindruckt, wie die Übung stattfand und wie alle Teilnehmer am Werk waren. Vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft.“

