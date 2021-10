FF-Haus geht in die Planung

Mit einer Ergänzungswahl erfolgte der Start in die Gemeinderatssitzung der Vorwoche. Weil Bürgerlisten-Mandatar Herbert Bauer nach Dresden übersiedelte und kein weiterer Vertreter der Bürgerliste nominiert war, somit der Gemeinderat nur mehr 22 Mitglieder hat, war die Wahl notwendig. Da Bauer ein ÖVP-Mandat im Ausschuss für Straßen- und Wasserbau überlassen wurde, machte diese nun ihren Anspruch geltend und nominierte Josef Strasser, der auch einstimmig gewählt wurde.

„Warum wir einen zweiten Nachtragsvoranschlag brauchen?“, fragte Finanz-Referentin Daniela Groll und gab auch gleich die Antwort: „Damit laufende Ausgaben, die nicht oder mit neuen Zahlen vorkamen, berücksichtigt werden.“ Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr das geplante Sicherheitszentrum in der Schillerstraße, für dessen Bau ja bereits im September ein Grundsatzbeschluss gefasst worden war. Für das 4,2 Millionen teure Vorhaben wird eine Drittellösung (Feuerwehr Gars, Gemeinde, Land) angestrebt.

Planung vergeben, Bauzeit beträgt vier Jahre

Die Notwendigkeit eines solchen Zentrums begründete Feuerwehr-Referent Josef Wiesinger (SPÖ): „Starkregen, Unwetter werden mehr, auch Überschwemmungen, da müssen wir die Sicherheitskräfte dementsprechend ausstatten.“ Er stellte den Antrag, dass die Kommunalgesellschaft die Planung vergeben soll, damit eine Baubeschreibung erstellt werden kann. Das unterstrich auch Bürgermeister Martin Falk: „ Die 4,2 Millionen Euro sind eine vorläufige Kostenschätzung. Wir brauchen einen ,richtigen‘ Plan, aus dem die Kosten ersichtlich sind, die wir dann dem Land vorlegen können.“ Nach dieser genauen Auflistung wird dieses dann entscheiden. „Wir gehen davon aus, weil das bei solchen Projekten immer der Fall ist, dass das Land ein Drittel zahlt. Vielleicht sogar mehr“, meinte Wiesinger schmunzelnd. Das Raumkonzept sei jedenfalls schon vom Landesfeuerwehrkommando abgesegnet.

Derzeit befinde man sich in der Planungsphase, dann kommt die Ausschreibung, dann die Errichtung. Gerechnet wird mit einer Umsetzung in den nächsten vier Jahren. „Wenn das Land das ablehnt, heißt es zurück an den Start“, beschloss Groll die Debatte. Der Nachtragsvoranschlag wurde einstimmig angenommen.