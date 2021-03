Im Garser Fischereirevier werden seit Jahren viele Maßnahmen gesetzt, um den Rückgang der Fischpopulation im Kamp zu lindern bzw. auszugleichen. „Alljährlicher Besatz mit fangfähigen Fischen – cirka 1.200 Regenbogenforellen und 300 Karpfen – wird durch das sogenannte Bachforellencocooning (der Aufzucht von Bachforellen aus dem Ei bis zum Jungfisch im Kamp) verstärkt“, weiß Fischerei-Experte Friedrich Wiesinger. „Die Befischung erfolgt möglichst schonend, etwa durch Fliegenfischen.“ Derzeit läuft ein Revitalisierungsprojekt in Buchberg, das den Fischen die Möglichkeit der Fortpflanzung im Kamp erleichtern soll.

Gerade seitens der Fischerei werden nicht unbedeutende finanzielle und ideelle Mittel aufgewendet, um den Fischbestand im Kamp einigermaßen zu erhalten. Zu den negativen Einflüssen (Kraftwerke, Verbauung, Einleitungen, Klimawandel etc.) kommt gerade in den letzten Jahren die Bedrohung des Fischbestandes durch die massive Zunahme der Fischotter. Wiesinger: „Im Garser Fischereirevier vom Tennisplatz bis Buchberg halten sich zumindest zeitweilig drei bis fünf Otter auf, manche sind am helllichten Tag auch mitten in Gars zu sehen.“ Ein Otter braucht etwa ein Kilo Fisch pro Tag, also rund 360 kg im Jahr. „Und das mal drei sind mehr als tausend Kilo Fisch im Jahr“, so Wiesinger. „Das ist mehr, als fangfähige Fische besetzt werden“, sagt er.

Sind Geld und Zeit „für die Fische“?

Der Fischotter ist geschützt, er darf weder verfolgt, noch beunruhigt, noch gestört werden. Das ist auch gut und richtig so, findet der passionierte Fischer, solange nicht zu viele davon da sind und andere Tierarten, die genauso schützenswert sind, wie etwa Fische, in ihrem Bestand massiv bedrohen: „Der Mensch hat sich in unserer Kulturlandschaft zum absoluten Regulator hochgearbeitet, er sollte diese Rolle auch erfüllen.“ Und Wiesinger findet weitere kritische Worte: „Da wird sehr viel Geld und noch viel, viel mehr Zeit und Idealismus investiert, um dem Fischbestand etwas Gutes zu tun. Und das alles wird durch eine geschützte Tierart gefährdet? War alles ,für die Fische‘?“

Trotz allem wird am 1. April die Fischereisaison in Gars (bis 30. November) eröffnet, es gibt noch Fische im Kamp und Fischereilizenzen gibt es auch noch zu kaufen. Saisonlizenzen (1. April bis 30. November) sind um 327 Euro (Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 181 Euro), Tageslizenzen um 29 Euro bei der Tankstelle Kiennast und im Internet zu erwerben.