Fleischerzunft ist Kulturerbe

„Ich bin sehr stolz, euch verkünden zu dürfen, dass die Fleischerzunft in die Liste der Immateriellen Kulturerbe aufgenommen wurde“, eröffnete Zunftmeisterin Regina Waldum den 487. Jahrestag, dem das traditionelle Würstelessen im Gasthaus Alexander Höchtl und ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder vorangegangen war.

Ihr besonderer Dank galt Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, Chronistin Sylvia Weber und Museumsverein-Obmann Anton Ehrenberger für die Unterstützung und ihrem Vorgänger, dem bereits verstorbenen Josef Höchtl, der viel an Vorarbeit geleistet hat. „Es ist ein erfreulicher Schritt für die Zunft, die einzige in Niederösterreich, für den Fortbestand und die Weitergabe der Tradition“, meinte Waldum und kündigte an, dass nach der Verleihung der Urkunde im nächsten Jahr eine Feier im Museum stattfinden wird.

Die Werte des Handwerks auch in Zukunft hochhalten!

„Diese Auszeichnung ist eine Zeitbrücke zwischen Josef Höchtl, der 50 Jahre die Zunft geführt hat, und Regina Waldum, die sie in die Zukunft führen wird“, gratulierte Kainz. „Diese soziale, wirtschaftliche und religiöse Vereinigung wird die Werte des Handwerks sicherlich hochhalten.“

Vor dem gemeinsamen Zunftmahl brachte Waldum die wichtigsten Aktivitäten im heurigen Jahr in Erinnerung: die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, wie es lang geübte Tradition ist, mit Verteilung der Ehrenkränze („Die Spenden dafür kamen der Feuerwehrjugend zugute.“) sowie bei der Verabschiedung von Pfarrer Josef Zemliczka und der Installation seines Nachfolgers Robert Bednarski.

Die im Museum ausgestellte Zunftlade stammt aus 1535

Der Bewerbung, die vor rund eineinhalb Jahren abgegeben wurde, lag das Buch „Rückblicke.Augenblicke.Einblicke – 500 Jahre Zunft der Fleischhauer und Liebfrauenbruderschaft in Gars“, in dem die Geschichte der Zunft seit ihrer Gründung aufgezeichnet ist, zugrunde. Im Garser Zeitbrücke-Museum ist der Zunft ein eigener Raum gewidmet. Da sind die Zunftfahnen ebenso zur Schau gestellt wie die Zunftlade, auf der an der Innenseite das Jahr 1535 datiert ist, wobei allerdings die Gründung der „Zöch“, wie es damals hieß, schon länger Bestand gehabt haben dürfte. In dieser Lade wird auch das Zunftbuch („Unnser lieben Frauen Zochpuechl“) aufbewahrt, das älteste erhaltene Dokument der Zunft. Darin finden sich Einträge aus der Zeit zwischen 1550 und 1721.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Gewerbefreiheit 1860 und der Gewerberechtsnovelle 1883 erfolgte die Aufhebung der Zünfte. Allen Hindernissen zum Trotz schaffte es die Fleischhauerzunft, in Gars zu bestehen. Sie wird bis heute als Verein geführt, in dem seit Oktober 2020 als erste Frau in der Geschichte Regina Waldum als Zunftmeisterin fungiert.

Traditionen bewahren

