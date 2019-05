Franz von Suppè, geboren am 18. April 1819 in Spalato (Split), Dalmatien, gestorben am 21. Mai 1895 in Wien gilt als Schöpfer der deutschen Operette. Sein bürgerlicher Name lautet Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere de Suppè-Demelli. Er hinterließ über 200 Bühnenwerken, meist Operetten, von denen die Ouvertüren zu „Dichter und Bauer“ und „Leichte Kavallerie“ am bekanntesten sind. Seine Operette „Boccaccio“ gehört bis heute zum Standard-Repertoire deutschsprachiger Bühnen.

Das „Zeitbrücke-Museum“ zeigt in seiner Suppè-Gedenkstätte zahlreiche Exponate, von denen einige bereits zwischen 1896 und 1908 in dem von Suppès Witwe Sofie in seinem Garser Landhaus betriebenen „Suppè-Museum“ präsentiert wurden. Schließlich war Gars von 1876 bis zu Suppès Tod (1895) seine Sommerresidenz. Er beschrieb einmal in einem Brief Gars als seinen „liebsten Ort auf der Welt“. Außerdem gibt es in Gars Suppès Landsitz in der Kremserstraße zu sehen.

Quelle: Wikipedia