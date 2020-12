Mit einer neuen Stützmauer sind eine Reihe von Gräbern am Garser Friedhof gesichert worden. Im Eingangsbereich vom Parkplatz her war der Bau der 15 Meter langen Mauer notwendig geworden, weil die Böschung der Burg oberhalb des Friedhofes in Bewegung geraten war. Durch den Erddruck drohten Gräber den Hang hinunter zu rutschen.

„Wir haben nun mit einer Mauer aus Stahlbeton die Erdbewegung gestoppt und damit die Gräber gesichert“, betont der für den Friedhof verantwortliche Gemeinderat Josef Wiesinger. Schließlich wurden auch noch zehn Urnennischen in die Mauer integriert und der Stahlbeton mit Natursteinen im Sichtbereich „verkleidet“, damit die Mauer in das Gesamtbild passt.

Von der Ausführung der Mauer ist auch der gelernte HTL-Ingenieur Bürgermeister Martin Falk beeindruckt: „Ein großes Kompliment an die Professionisten der Firma Werner Fiedlers. Es gab auch schon eine ganze Reihe von Rückmeldungen aus der Bevölkerung, viele Friedhofsbesucher zeigten sich von der gelungenen Optik des Bauwerks begeistert.“

Die Gemeinde gibt pro Jahr rund 60.000 Euro für die Pflege der gemeindeeigenen Friedhöfe in Maiersch, Tautendorf und Gars aus. Vor allem der Garser Friedhof in Thunau landet bei niederösterreichischen Prämierungen immer weit vorne, zuletzt wurde er 2013 zum schönsten Friedhof des Bundeslandes Niederösterreichs gekürt.