„In unserer Gemeinde ist es seit langer Zeit üblich, ausgeschiedenen Gemeinderäten und heute auch zwei langjährigen Feuerwehrkommandanten für ihre Arbeit zu danken.“ So eröffnete Vizebürgermeisterin Paula Uitz für den erkrankten Bürgermeister Martin Falk in der Burg Gars die würdige Feierstunde, die vom Trio Peter Dürr, Andi Hadl und Winfried Modlik musikalisch umrahmt wurde.

„Alle jene, die nach der Gemeinderatswahl 2020 als Mandatare ausgeschieden sind, haben sich als Kommunalpolitiker für das Allgemeinwohl engagiert, vielfach unter Hitanstellung persönlicher Interessen“, führte Uitz weiter aus. „Kommunalpolitik hat Gewicht, denn was umgesetzt wird, ist für alle in der Gemeinde sichtbar.“

„Ehrung als kleine Anerkennung.“ Sie alle, die zur Ehrung anstünden, hätten viel Freizeit geopfert und sich in den Dienst der Sache gestellt. Die Erkenntnis, etwas für das Wohl der Bürger getan zu haben, könne sie mit Freude und Stolz erfüllen. „Der Dank der Gemeinde ist mit dieser Ehrung nur eine kleine Anerkennung für die geleistete Arbeit“, schloss die ÖVP-Vizebürgermeisterin, ehe sie mit den beiden Fraktionsführern Josef Wiesinger (SPÖ) und Helmut Gröschel (FPÖ) die Ehrenzeichen überreichte. Der Dank der Gemeinde galt aber auch den Partnerinnen bzw. Partnern, die die Arbeit der Geehrten mitgetragen haben.

Silberner Ehrenring. Für drei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Großgemeinde gab es den Silbernen Ehrenring der Marktgemeinde Gars: Friedrich Wiesinger war 37 Jahre für die SPÖ im Gemeinderat, davon 15 Jahre als „Geschäftsführender“ mit dem Schwerpunkt Umwelt. Karl Schrammel war dreieinhalb Jahrzehnte Kommandant der – mittlerweile aufgelösten – Freiwilligen Feuerwehr Buchberg, Johann Rippl stand 34 Jahre an der Spitze der ebenfalls nicht mehr existenten Freiwilligen Feuerwehr Wanzenau.

Gold, Silber und Bronze. Mit der Goldenen Ehrennadel wurden Bernhard Gumpinger (ÖVP, 15 Jahre im Gemeinderat, davon zehn „Geschäftsführender“ im Bereich Landwirtschaft), Werner Groiß (ÖVP, zwölf Jahre Mandatar, davon fünf als Resortverantwortlicher für Finanzen) und Harald Drexler (Bürgerliste Gars, 15 Jahre im Gemeinderat) ausgezeichnet.

Die Silberne Ehrennadel erhielten Lisa Kaser (SPÖ, zehn Jahre Gemeinderätin), Karl-Heinz Drlo (FPÖ, acht Jahre) und Ewald Gruber (Bürgerliste, war entschuldigt), jene in Bronze Susanne Beischlager (ÖVP, fünf Jahre, davon zwei für den Bereich Tourismus verantwortlich), Josef Beischlager (ÖVP, fünf Jahre) und Günther Wieland (war entschuldigt).

Stets innovativ. Einen speziellen Dank sprach Josef Wiesinger an seinen langjährigen Freund und Fraktionskollegen Friedrich Wiesinger aus: „Zahlreiche Projekte über die vielen Jahre hinweg tragen deine Handschrift, du hast sie initiiert, dich aber niemals vorgedrängt und die erste Reihe anderen überlassen.“ Der SPÖ-Chef erinnerte dabei an das Jahr 1993, als der nunmehrige Ehrenringträger in der Gemeinde und im Bezirk führend bei der Einführung der getrennten Müllsammlung und der Installierung des Abfallwirtschaftsverbandes tätig war. „Klima und Umwelt war immer dein Thema, du hast Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern errichten lassen, lange bevor andere auf diesen Zug aufgesprungen sind.“ Die Verhinderung der Einstellung der Kamptalbahn, Innovationen im Fischereiwesen und die Einrichtung der „Mitfahrbankerl“ könne er sich ebenfalls auf seine Fahnen heften.

Kurz und prägnant fiel der Dank der Geehrten aus, den stellvertretend für alle Karl Schrammel formulierte, ehe ein gemütliches Beisammensein die würdige Feierstunde beschloss.