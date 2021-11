Gedenkfeier: Viele Erinnerungen an Anton Schrammel

„Lieber Toni, danke für den Weg, den du mit uns gegangen bist, danke, dass es dich gegeben hat!“ Sichtlich gerührt nahm Bürgermeister Martin Falk am Nationalfeiertag in der Gertrudskirche namens der Marktgemeinde und des Gemeinderats Abschied von Anton „Toni“ Schrammel, der am Heiligen Abend 2020 91-jährig verstorben war und pandemiebedingt einige Tage später nur im engsten Kreis im Familiengrab auf dem Garser Friedhof beigesetzt werden konnte.

Pfarrer Josef Zemliczka („Heute ist der passende Tag und Ort, Schrammel war ein überzeugter Österreicher, der seine Heimat geschätzt und der mit der Geschichte verbunden war, der hier oft Führungen gemacht und gesungen hat.“) zelebrierte den Gottesdienst, den die Bürgermusikkapelle – Schrammel war ihr „Gründervater“ – musikalisch gestaltete.

„Schrammel hat Gars über Jahrzehnte geprägt!“

Falk, der auch aus dem Nachruf der Horner NÖN zitierte, erinnerte an die großen Verdienste, die sich sein Amtsvorgänger in den fast 30 Jahren Tätigkeit in der Gemeindestube erworben hat, und seine „historischen Leistungen als Mandatar“. So war er federführend daran beteiligt, dass Willi Dungl nach Gars gekommen ist, der Ort zum Luftkurort erhoben wurde, über 500 Bürgerrunden geleitet hat, vielfältige Tätigkeiten, oft in führender Position, in den verschiedensten Vereinen. „Die Gemeinschaft und die Gemeinde waren ihm immer wichtig, er hat Gars über Jahrzehnte geprägt“, meinte Falk.

Für den Seniorenbund, dessen langjähriges Mitglied und schließlich Ehrenbezirksobmann Schrammel war, und für das Bildungs- und Heimatwerk sprach sein Wegbeleiter und SB-Landesobmann-Stellvertreter Leo Nowak, für den ÖKB Gars und Umgebung Anton Schäffer.

Gemeinde und Kameradschaftsbund legten schließlich im Beisein Herta Schrammels und der Familie an seinem Grab einen Kranz nieder und gedachten seiner ebenso wie die vielen Teilnehmer der würdigen Gedenkfeier, die mit einer Agape im Hof der Burg Gars endete. Sie war ihm immer ein Anliegen, er war nie müde geworden zu betonen, dass Gars unter Leopold II. Landeshauptstadt Niederösterreichs war.