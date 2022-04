Gerichtsprozess: Freispruch im zweiten Anlauf

Werbung

Am Bezirksgericht Horn wurde in der Vorwoche ein Schlussstrich unter den Brand im Pelletswerk in Gars im Dezember 2018 gezogen. In der Fortsetzung der Hauptverhandlung waren die Fragen, ob der 65-jährige Angeklagte beim Brand durch das Aufdrehen des Lüfters der Trocknungsanlage den Brand zusätzlich angefacht habe oder ob dies, wie der Angeklagte sagte, „die Rettung“ gewesen sei und warum die Funkenerkennungsanlage abgeschaltet war, unbeantwortet geblieben.

Zumindest ein wenig Licht ins Dunkel brachte jetzt die Aussage des Garser Feuerwehrkommandanten Thomas Nichtawitz, der damals den Einsatz leitete. Seine Version der Dinge stützte jene des Angeklagten. Der habe die Entscheidung, den Lüfter aufzudrehen mit ihm abgesprochen. Und auch aus Sicht Nichtawitz‘ war diese Entscheidung richtig. Dadurch sei nicht nur die Bekämpfung des Brandes erst ermöglicht worden, sondern: „Sonst wäre uns die Anlage um die Ohrwaschl geflogen“, sagte er. Eine Sicht, die auch von einem zugezogenen Sachverständigen geteilt wurde – vor allem deshalb, weil nach Einschaltung der Belüftung die Entwicklung des Brandes und der Temperatur laufend kontrolliert worden sei.

Gutachter ließ kein gutes Haar an der Anlage

Auch hinsichtlich Funkenerkennungsanlage entlastete der Gutachter des Angeklagten. Der Zugangscode für die Anlage sei ein „08/15“-Code, der auf allen Anlagen dieser Firma gleich sei. Das mache deshalb auch Sinn, weil man so die Anlage leicht – etwa im Fall von Funkenflug bei Schleifarbeiten in diesem Bereich – deaktivieren könne. Generell bekam die Anlage vom Gutachter aber einen glatten „Fetzn“ ins Zeugnis. Es grenze an verfahrenstechnische „Dummheit“, eine solche Anlage zu betreiben. Man hätte einen sechsstelligen Betrag investieren müssen, um sie sicher betreiben zu können und sie hätte vermutlich behördlich auch nicht genehmigt werden dürfen.

Für den 65-Jährigen gab es dann den Freispruch durch Bezirksrichter Thomas Zach.

