Gitarren-Feuerwerk bei Konzert

Mit „Gwendolyn“, seiner aktuellen CD, gastierte Gitarrist Peter Ratzenbeck im Festsaal der Burg Gars. „Die Corona-Pandemie hat zwar das Konzertieren eingeschränkt, aber nicht meine Kreativität“, erzählte er. In dieser Zeit sind etliche neue Stücke entstanden, die er – begleitet von seinem ehemaligen Gitarren-Schüler Christoph Schellhorn – auf den akustischen „Martini-Gitarren“, die er seit 40 Jahren ins Herz geschlossen hat, spielte.

Der Gitarrist und Songwriter zählt zu den besten Fingerstyle-Gitarristen Österreichs, der seine Karriere als Straßenmusiker in Schottland begonnen hat. Das Konzert glich einem Feuerwerk aus purer musikalischer Energie. Neben eigenen Stücken spielte Ratzenbeck Standards – von den Beatles, von Bob Dylan, von internationalen Künstlern. Sensibel und druckvoll zugleich griff er in die Saiten, immer versucht, seinem Instrument auch noch die letzten Nuancen an Tönen zu entlocken. Und am Ende der Stücke blitzen die Augen auf, charmant zum Publikum gerichtet, die letzte Schwingung der Saiten vermischten sich mit lang anhaltendem Applaus.

Sein Konzert bot Hörgenuss auf höchster Ebene, „denn Ratzenbeck kann mit seiner Akustik-Gitarre mühelos ein Orchester ersetzen“, war der einhellige Tenor des begeisterten Publikums, das auch „Waldviertler Nächte“ hören durfte.

