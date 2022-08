Halbe Million für Turnsaal-Sanierung

„Wir gehen gewissermaßen in den Endspurt“, sagt Bürgermeister Martin Falk und meint damit die Sanierung des „alten“ Turnsaals der Sportmittelschule (SMS), nachdem die neue Sport- bzw. Mehrzweckhalle Mitte Juni offiziell eröffnet worden ist – die NÖN berichtete über das gut fünf Millionen teure Projekt.

Diese Sanierung, für die etwa eine halbe Million Euro veranschlagt sind, sei der vorläufig letzte Teil der Investitionen in den Standort SMS, wobei immer klar gewesen sei, dass nach der Verlegung des Sportplatzes, auf dem die neue Halle gebaut wurde, und eben diesem Bauwerk der bestehende Turnsaal saniert wird.

Haustechnik wird auf den neuesten Stand gebracht

„Ein großer Teil der Kosten geht in die Erneuerung der Haustechnik, der uralten Entlüftungsanlage, die auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird, die Sanierung des Daches, denn da gab es immer wieder Probleme durch das Eindringen von Regenwasser, und optische Angleichung der Fassade an den daneben liegenden Neubau“, führte Falk weiter aus. „Wir sind im Kosten- und Zeitplan, der Turnsaal kann ab Schulbeginn im September genutzt werden.“

„Kernstück der Sanierung ist die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wie im Neubau, die Luft wird eingeblasen und wieder abgesaugt“, erklärt Christoph Österreicher vom Architekturbüro Litschauer in Horn bzw. Karlstein. „Damit wird der Energieverbrauch drastisch reduziert, drei Viertel der Energie wird eingespart allein bei der Lüftung. In die fließt auch das meiste Geld.“

„Neben der Einsparung darf man natürlich auch den Komfortgewinn nicht vergessen“, betont Architekt Reinhard Litschauer, „weil ja der Luftaustausch viel besser erfolgt.“ Dabei sei die bestehende Anlage damals durchaus richtungweisend gewesen, aber das sei halt auch schon ziemlich genau 55 Jahre her und somit nicht mehr den Erfordernissen der heutigen Zeit entsprechend.

Der Innenraum des Turnsaals wird so gut wie bisher erhalten, nur auf die alten Lüftungsbauten werden die neuen Paneele aufgesetzt, ansonsten wird die Einrichtung mit den bestehenden Sportgeräten baulich nicht angetastet. Nur etliche Installationen werden vorgenommen, damit eine spätere Sanierung der Sanitärräume problemlos erfolgen kann.

Was noch zu tun bleibt, ist Sanierung der Sanitärräume

Ist damit das Projekt Sportmittelschule abgeschlossen? „Vorläufig zumindest“, antwortet Falk, der allen Gewerken dankbar für die reibungslose Durchführung der Arbeiten ist, mit einem Schmunzeln. „Bekanntlich gibt es immer was zu tun. So auch hier, denn die Sanitäranlagen sind auch schon in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Wir sind da am Überlegen, ob wir das nicht mit unseren tüchtigen Bauhof-Mitarbeitern bewältigen werden.“

