Himmelsscheibe: Wurzeln in Kamegg?

Am 1. Dezember teilte Hans Katzgraber aus Gars dem Britischen Museum in London mit, dass die Himmelsscheibe von Nebra eine geometrische Konstruktion enthält – eine für ihn gravierende Erkenntnis.

Die Scheibe mit dem mehrfach deutbaren Bildprogramm wurde vor rund 3.600 Jahren nahe dem Ort Nebra im deutschen Sachsen-Anhalt auf dem Breitengrad von Stonehenge deponiert. Angelehnt an der Auffindung der bahnbrechenden, geometrischen Konstruktion des Schweizers Anselmo Gadola vervollständigte diese nun Katzgraber.

Die Scheibe zeigt unter anderem „Sonne, Mond und Sterne“. Gadola verbindet zweimal eine Mondsichelspitze über die Sonne hinweg mit einem Goldpunkt. Der Schnittpunkt beider Strecken liegt in der Mitte der Sonne und außerdem entsteht ein Winkel von 60 Grad. Das ist in der Geometrie ein fundamentaler Wert, der auch im gleichseitigen Dreieck entsteht. Die beiden Strecken liegen auf Geraden, die mit „Gizeh“ (obere Mondspitze) und „Anselmo“ bezeichnet werden.

Katzgraber ergänzt die Konstruktion um eine Gerade zwischen den beiden Mondspitzen und um deren Mittelsenkrechte, also durch den Streckenmittelpunkt und im rechten Winkel. Und da zeigt sich plötzlich die Konstruktion in ihrer schlichten Schönheit: Die Mittelsenkrechte schneidet die Gizeh-Gerade am Sonnenrand und die Anselmo-Gerade am Scheibenrand.

Anselmo-Gerade war den Nebra-Gestaltern bekannt

Es zeigt sich, dass der rechte Randbogen mit seinem unteren Ende auf der Anselmo-Linie liegt. Der Randbogen war erst geraume Zeit nach dem Basisbild „Sonne, Mond und Sterne“ aufgebracht worden, denn er überdeckt zwei Sterne und besteht aus anderem Gold. Somit war die Anselmo-Gerade den vorgeschichtlichen Besitzern und Nachgestaltern der Himmelsscheibe von Nebra offensichtlich bekannt.

Diese tiefere Bedeutung der geometrischen Konstruktion auf der Himmelsscheibe von Nebra ist eine neu entstandene Forschungsaufgabe, an der in Gars gearbeitet wird.

Katzgraber entdeckte außerdem, dass das Sonnensymbol auf der Himmelsscheibe geeignet ist, die Lage und die Größe des Präzessionskreises mitzuteilen. Am Himmel wie auf der Scheibe hat der Präzessionskreis einen Durchmesser von etwas mehr als einem Viertel des Himmelszelts. Am Himmel wie auf der Scheibe liegt der Präzessionskreis nahe dem Sternbild Schwan und etwas weniger nahe dem Sternbild Kassiopeia („Himmels-W“). Auch diese Erkenntnis wurde dem British Museum mitgeteilt, die in ihrer Sonderausstellung „The world of Stonehenge“ auch die Himmelsscheibe von Nebra zeigen wird.

Der Mensch hat sich jedenfalls recht früh mit der Astronomie beschäftigt. Der keltische Stamm der Parisii prägte Münzen, deren astronomisches Motiv („Varvara-Motiv“) datierbar ist und die aus der Zeit der Kreisgrabenanlagen stammen: Spuren einer rund 7.000 Jahre alten Kreisgrabenanlage fand man vor einigen Jahren in Kamegg. Das Wissen war 4.800 Jahre lang bewahrt und weitergegeben worden – zuletzt von den Druiden der Parisii. Und dies bedeutet, dass in diesen 4.800 Jahren in Mitteleuropa fundiertes astronomisches Basiswissen vorhanden war. Einen weiteren Hinweis auf astronomische Betätigung der Kreisgrabenanlagenbauer hat Herbert Puschnik aus Horn entdeckt: auf dem Kalenderstein in Leodagger (Bezirk Hollabrunn).

Fachgebiet gegründet, um tiefergehend zu forschen

Katzgraber arbeitet nicht zum ersten Mal an der Himmelscheibe: Erich Kutil (Bischofshofen) gab 2008 eine Schrift heraus, der zufolge die Goldpunkte auf der Himmelsscheibe mit Sternbildern entlang der Milchstraße assoziiert werden können. Er sandte seine Erkenntnisse unter anderem nach Sachsen-Anhalt – und auf Empfehlung von Hermann Mucke (1935 bis 2019) aus dem Astronomischen Büro in Wien bat er Hans Katzgraber um Stellungnahme. Dieser bestätigte 2009 den außergewöhnlich hohen Wert von Kutils Deutung der Goldpunkte als Sternbilder und Zenitsymbol. Kurz darauf wurde das Fachgebiet Zenitalastronomie gegründet, damit die freisichtige Astronomie in der Steinzeit professionell erforscht werden kann.

Katzgraber betont, dass seine Ausführungen sachlich und sehr naturwissenschaftlich sind. Keinerlei vorgeschichtlichen Geister, Götter oder Kulte werden für irgendwelche Erklärungen bemüht. Das bleibe auch weiterhin so.