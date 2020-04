„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ,Carmen‘ in der Burg Gars gespielt wird und sie nicht küssen kann“, schmunzelt Bürgermeister Martin Falk. „Nur wenn von der Regierung die Regeln wie etwa die für 20 m² pro Person aufgehoben wird, nur dann macht es für mich Sinn, heuer Oper zu spielen.“ Das restliche Programm nach der letzten Aufführung mit Highlights im Herbst wie Stimmenimitator Alex Kristan, Willi Resetarits & Stubenblues, ja sogar den Arnold Schoenberg-Chor mit Carl Orffs „Carmina Burana“ hingegen schon.

Ungebrochen ist der Optimismus von Intendant Johannes Wildner, der sehr wohl noch mit „Carmen“ rechnet („Ich bin mir jeden Tag sicherer!“), aber natürlich schon etliche Varianten durchgespielt hat, unter welchen Umständen das möglich ist. „Im Extremfall kommt die Oper erst nächstes Jahr und heuer Mozarts ,Entführung aus dem Serail‘ mit Klaviertrio und Percussion. Da kommt man ohne küssen aus …“

Julius Kiennast, Obmann des Vereins zur Förderung der Burg und Oper Gars, ist ebenfalls zuversichtlich. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, zitiert er einen James Bond-Filmtitel. Er ist aber Realist genug um zu sagen, dass man nicht spielen werde können, wenn nicht eine gewisse Normalität zurückgekehrt ist. „Man muss die Vorgaben der Regierung abwarten. Etwas Zeit haben wir ja noch.“

Peter Schneyder: „Kultur ist ein Lebensmittel!“

Den wirtschaftlichen Aspekt bringt Burg Gars-Geschäftsführer Peter Schneyder, für den „Kultur ein Lebensmittel“ ist, ins Spiel: „Durch die klare Anordnung der Regierung, dass es bis Ende Juni keine Veranstaltungen gibt, mussten schon Konzerte abgesagt bzw. verschoben werden wie etwa jenes von Liedermacher Konstantin Wecker auf August nächsten Jahres, der Kabarettabend mit Gery Seidl auf den 18. Juni 2021 oder die Tanz-Performance ,stAge‘ bzw. ,Ich, Beethoven‘ auf noch unbestimmte Zeit.“

Dass nach den geltenden Abstandsrichtlinien Oper gespielt werde, hält er für ein Ding der Unmöglichkeit. „Da würden ja auf der über 1.200 Besucher fassenden Tribüne, wenn jede zweite Reihe frei bleibt und in den anderen nur jeder dritte Platz besetzt werden kann, nur 200 übrig bleiben. Das ist den Sängern ebenso wenig zumutbar wie dem Publikum, da fehlt ja jegliche Atmosphäre, jegliches Erlebnis.“ Was er nicht sagt, ist, dass die Kosten ja bleiben würden, aber der Erlös aus dem Kartenverkauf dann nur mehr ein Sechstel betragen würde.

Dabei sind in den ersten Wochen des Jahres die Zeichen auf eine tolle Saison gestanden. „Es sind noch nie so viele Karten im Vorverkauf weggegangen wie heuer bis zum 15. März, nicht einmal bei der ,Zauberflöte‘ vor zwei Jahren“, weiß Falk, der („Das ist meine persönliche Vermutung!“) zu den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht rechnet, aber hofft, dass – auch in anderen Festspielorten – im Sommer gespielt werden kann. „Da heißt es einfach abwarten.“

„Auf Entscheidung der Regierung warten!“

Auch Werner Auer, Vorsitzender des Theaterfestes NÖ, zu dem auch die Oper Burg Gars gehört, setzt auf Zeit: „Wir werden sehen, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Auf jeden Fall müssen wir die Entscheidung der Regierung abwarten, die soll es ja Mitte Mai geben.“