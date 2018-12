Otto Lechner, den „Zauberer auf der Ziehharmonika“, in der NÖN noch vorstellen zu wollen, hieße Eulen nach Athen tragen, so bekannt ist er in seinem Heimatort, so viele musikalische Spuren hat er hier hinterlassen. Und eine weitere kommt demnächst dazu.

Tonkünstlerorchester-Uraufführung im Frühjahr

Im Auftrag des Landes Niederösterreich arbeitet Lechner derzeit an einer „Rhapsodie für Harmonika und Sinfonieorchester“, die das Nö. Tonkünstlerorchester unter dem Dirigenten Alfred Eschwé im nächsten Frühjahr zur Uraufführung bringen wird. Der Anlass? Am 18. April 1819 wurde der Schöpfer der Wiener Operette, Franz von Suppé, geboren. Er hatte hier bekanntlich 20 Sommer in seiner Villa verbracht und sein wohl berühmtestes Werk „Boccaccio“ hier komponiert.

„In seiner Rhapsodie verwendet Lechner ausschließlich Suppé-Melodien“, weiß Opern-Intendant Johannes Wildner, der natürlich mit Burg-Geschäftsführer Peter Schneyder auch dem Gedanken an den 200. Geburtstag des Komponisten Rechnung trägt. Am 29. Juni wird es unter dem Titel „Hab‘ ich nur deine Liebe“ eine Operettengala mit den Stars der Wiener Staatsoper Ildikó Raimondi und Herbert Lippert und dem Garser Opernorchester geben, das unter Wildners Leitung auch Lechners „Rhapsodie“ spielen wird, am 31. August bringt der Arnold Schoenberg Chor unter Erwin Ortner berühmte Opernchöre zur Aufführung.

„Das wäre übrigens ein schönes Weihnachtsgeschenk“, so Schneyder und Wildner unisono. „Für die Oper ,Fidelio‘ gibt es bis Jahresende zehn Prozent Ermäßigung, wer alle drei genannten Vorstellungen bucht, der erhält die Karten sogar um 20 Prozent billiger!“

Mehr Infos: www.burg-gars.at