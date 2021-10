Im Gedenken an Anton Schrammel

So ist Alt-Bürgermeister Anton Schrammel sicherlich allen Garsern noch in guter Erinnerung. Am 26. Oktober um 9.30 Uhr findet in der Gertrudskirche eine Gedenkfeier anlässlich seines Ablebens mit Kranzniederlegung statt.

Foto: Reinhard Podolsky/mediadesign.at