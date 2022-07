Informationsabend: „Blackout“ kommt sicher!

Zu einem interessanten Vortrag zum Thema „Blackout“ haben seitens der Marktgemeinde Bürgermeister Martin Falk und seitens der Zivilschutzverbandes Josef Wiesinger und Raimund Hager in die Sportmittelschule eingeladen.

„Alle Experten sind der Meinung, dass dieser Notfall irgendwann sicher eintritt“, so Falk in seiner Begrüßung. Hager stellte den Vortragenden Franz Zehetgruber vor, der rund 70 interessierten Bürgern über die Ursachen des zu erwartenden Blackouts und den Vorkehrungen, die seitens der Bevölkerung getroffen werden können, informierte. Er strich heraus, wie wichtig es sei, fernab von den behördlichen Maßnahmen einen krisensichereren Haushalt zu haben: haltbare Lebensmittel, Trinkwasser in Flaschen, stromunabhängige Koch- und Heizmöglichkeiten sowie Radios und Taschenlampen mit Batteriebetrieb, natürlich auch entsprechende Reserven an benötigten Medikamenten.

Demnächst wird im Rathaus ein spezielles Kochbuch angeboten mit Ideen, wie man in der Kühltruhe gelagerte Lebensmittel alternativ haltbar machen kann. „Wer sich eine Woche versorgen kann, ist König, wer sich zwei Wochen versorgen kann, Kaiser“, so Zehetgruber. Der Zivilschutzverband rät auch, die Autotanks mindestens halbvoll zu haben und ebenfalls die Mobiltelefone möglichst voll zu laden.

Wie sich Einsatzkräfte und die Gemeinde vorbereiten

Der Garser Feuerwehrkommandant Thomas Nichtawitz – zu diesem Zeitpunkt noch im Amt – klärte über die Vorgänge auf, wie die Einsatzkräfte im Falle eines Blackouts Treibstoff beziehen könnten, und die Planung seitens der Marktgemeinde betreffend eine Sicherheitsinsel in der Sportmittelschule mit ärztlicher Versorgung sowie das Aufstellen von Kühlschränken für die Lagerung von Insulin. „Die Gemeinde bemüht sich, sehr vieles zu lösen, aber eine hundertprozentige Lösung wird es nicht geben – weder bei der Wasserversorgung noch bei der Abwasserentsorgung“, so Zehetgruber abschließend.

