Innovative Lösung: Beton und Holz „verschmelzen“ in Fertigteilen

Die Firma Oberndorfer, das mit 1.050 Mitarbeitern größte Betonfertigteilunternehmen Österreichs mit Standort in Gars, das viele bedeutende Bauwerke sowohl im Inland als auch im Ausland zu verzeichnen hat, geht neue Wege und bietet Gesamt- und Innovativlösungen für große und komplexe Bauprojekte an. Dazu wurde das Tochter-Unternehmen „Oberndorfer Hybrid Systems“ gegründet.

Das Oberndorfer Hybridsystem ist eine neue Konstruktionsweise, bei der die besten Eigenschaften von Beton und Holz in einem Fertigteil kombiniert werden und von Ästhetik und hoher Qualität zeugen. Oberndorfer ist es wichtig, in die Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien zu investieren und somit auch in ökologische Bauprodukte. Der für den Hybridbau verantwortliche Geschäftsführer und Initialzünder Christoph Mostler hat über 20 Jahre Erfahrung im Fertigteilbereich und beschäftigt sich seit jeher mit innovativen Zukunftstechnologien: „Wir haben schon früh erkannt, dass diese Konstruktionsweise Zukunftspotenzial hat.“

Holz und Beton werden nach entsprechender Vorbereitung miteinander verbunden und ergeben so ideale Fertigteile für den Wohnbau ebenso wie für Industriehallen. Foto: Oberndorfer

Hybride Deckensysteme und Beton-Fertigteile werden in Bürogebäuden, im mehrgeschossigen Wohnbau, bei Industriebauten und bei Aufstockungen eingesetzt. Die Vorteile der nachhaltigen und technisch leistungsfähigen Konstruktion sind vielfältig. Ein wichtiger Parameter in Anbetracht des Fachkräftemangels ist die verkürzte Bauzeit direkt an der Baustelle. Die fertige Untersicht in Wohn-Sicht-Qualität, die große Spannweite von bis zu zehn Metern ohne Notwendigkeit einer Montageunterstellung trotz geringer Bauteiledicke und der optimierte Materialeinsatz im Sinne der Ressourcenschonung sind weitere Vorteile.

Großes Interesse von Bauunternehmen

Die Abnehmer dieser Konstruktionen sind hauptsächlich Bauunternehmen. „Viele Holzbaufirmen haben bereits das Interesse an dieser Hybridbauweise bekundet. Wir bekommen diesbezüglich viele Anfragen“, erzählt Mostler, und betont: „Nachhaltiges Bauen bedeutet, ein Gebäude über dessen gesamten Lebenszyklus und dessen Auswirkung auf die Umwelt zu betrachten“.

Das Holz für die Konstruktion wird von heimischen Herstellern gekauft, somit ergibt sich eine sehr gute CO₂ -Bilanz. Ein Beispiel der Hybrid Baukonstruktion – Hybrid Flachdecke in Wohn-Sichtqualität – der Firma Oberndorfer stellt die Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLT) Retz mit dem Bauherrn Niederösterreichische Bildungsdirektion dar. Weitere Projekte dieser innovativen Konstruktionen sind beispielsweise in Wien, München oder Tübigen zu finden.

„Wir sind ein interessanter Arbeitgeber“, ist Klaus Engelhart, Geschäftsführer von Oberndorfer Hybrid Systems überzeugt. „Und da wir uns im Aufbau befinden, sind wir auf der Suche nach Mitarbeitern.“

Zur Gründung des Tochter-Unternehmens „Oberndorfer Hybrid Systems“ gratulierte Bürgermeister Martin Falk, der der Präsentation dieser nachhaltigen Innovation beiwohnte. „Es ist für mich faszinierend, wie innovativ diese Firma in die Zukunft blickt und bin als Bürgermeister stolz, dass in der Gemeinde dieses Team forscht und Know-how anbietet, aber auch dankbar, dass sie auch in der Zukunft Arbeitsplätze absichert und darüber hinaus zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden“. Aktuell sind bei der Firma Oberndorfer rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. In der neuen Tochter sind es fünf Mitarbeiter, die Suche nach weiteren Mitarbeitern läuft.

