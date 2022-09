Jubiläum: Dem Naturschutz und der Jagd verpflichtet

Der Jagd- und Naturschutzverein „St. Hubertus“ Gars am Kamp und Umgebung mit Präsident Erwin Klinglhuber (vorne Mitte) feiert am Sonntag, 18. September, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche sein 75-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festgottesdienst, der von den Garser Jagdhornbläsern musikalisch gestaltet wird. Anschließend Agape im Pfarrhof.

Foto: Jagd- und Naturschutzverein „St. Hubertus“