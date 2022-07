Jubiläum: Fest mit Tradition

„Es ist schön, dass wir wieder unser traditionsreiches Fest im Zentrum von Gars präsentieren dürfen, das heuer zum 50. Mal stattfindet“, freuen sich die beiden Organisatoren Alexander Kiennast und Günter Jungwirth. „Hier wird der Baum noch von den ,Kirtagbuam‘ mit reiner Manneskraft in die Höhe gehieft.“ Der geschmückte Baum wird am Freitag, 8. Juli, vom Kurpark mit Musikbegleitung durch die Bürgermusikkapelle Gars zum Hauptplatz gebracht, wo er ab 19 Uhr aufgestellt wird. Weiters wird auch Oliver Haid für den musikalischen Rahmen sorgen.

Am Samstag, 9. Juli, ist ab 19 Uhr Line Dance Party mit den „Funny Line Dancers“, am Sonntag, 10. Juli, um 9 Uhr Kirchweihfestmesse am Hauptplatz mit Pfarrer Josef Zemliczka, anschließend Frühschoppen mit der Garser Bürgermusikkapelle und Gelegenheit zum Mittagstisch. Für diesen sorgt wie an den beiden anderen Tagen Thomas „Jimmy“ Barta mit seiner „Wald4tler Genusskuchl“.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei, für die Kinder gibt es selbstverständlich ein eigenes Programm.

