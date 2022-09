Kabarett: Ein fulminanter Erfolg

Die Einladung von Schauspielerin Anne Bennent zum Auftritt von Ingeborg Schwab in „Ein Wiedersehen mit Herbert Gottsbacher“ nahmen erfreulich viele Gäste an. Der kabarettistische Auftritt von Herbert war ein fulminanter Erfolg.

In Interaktion mit dem Publikum erläuterte der „Versicherungsberater und Life und Crisenmanager“, der unsere Verunsicherung versichert, was man braucht, um eine Versicherung abzuschließen. Herbert nahm die Besucher virtuell mit zu sich nach Hause, wo Schwab einen Rollenwechsel initiierte von Herbert in die Rolle von dessen lieber Babsi.

Mit viel Humor, selbstreflektierend und gesellschaftskritisch sorgte Herbert in seinem eineinhalbstündigen Auftritt für buntes Amüsement.

Bei der Veranstaltung mit dabei waren auch Bürgermeister Martin und Martina Falk, Botschafter Wolfgang und Nora Petritsch, Zeitbrücke Museum-Obmann Anton und Elisabeth Ehrenberger und Bennents Gatte Otto Lechner.

