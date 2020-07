200.000 Euro lassen es sich das Bundesministerium für Landwirtschaft (zahlt 60 %), Land NÖ (10 %), Fischereiverband und Marktgemeinde (zusammen 30 %) kosten, um den Kamp zwischen der Firma KSG und Buchberg zu revitalisieren.

„Dieses Thema beschäftigt uns schon seit drei Jahren, nun kann endlich mit der Umsetzung begonnen werden“, atmet Bürgermeister Martin Falk auf. Der Grund für die Verzögerung waren die Aussicht auf EU-Fördermittel, die dann allerdings nicht eingetroffen sind, ein in Folge „abgespecktes“ Projekt und eine intensive Planungsphase mit verschiedenen Gutachten, weil es doch ein sehr sensibles Vorhaben ist. „Aber jetzt ist alles abgeschlossen, seit einigen Tagen ist der Bagger am Werk.“ Für den ersten Teil, die Aushubarbeiten, die an die Firma Franz Göstl aus Sallingberg vom Gemeinderat einstimmig vergeben wurden – die NÖN berichtete –, fallen 43.000 Euro an, für die Bauaufsicht sorgt die Abteilung Wasserbau des Landes.

„Die Gewässerökologie soll aufgewertet und dem Flusslauf ein Stück Natur wieder zurückgegeben werden. Fauna und Flora können sich so noch vielfältiger entwickeln.“

Bürgermeister Martin Falk

Den Grund für diese Revitalisierungsmaßnahme, die auf Initiative der Gemeinde vom damaligen Umweltgemeinderat Friedrich Wiesinger eingeleitet wurde und jetzt von seinem Nachfolger in diesem Amt (und Bruder) Josef weitergeführt wird, weiß natürlich auch Falk: „Die Gewässerökologie soll aufgewertet werden, Fauna und Flora sich noch vielfältiger entwickeln und dem Flusslauf ein Stück Natur zurückgegeben werden.“

Das bekräftigen auch der Abteilungsleiter Wasserbau im Land Norbert Knopf und sein verantwortlicher Mitarbeiter in der Bezirkshauptmannschaft Horn Walter Kopp und erklären die Maßnahmen: „Das derzeitig geradlinig ausgeformte Gewässerbett wird mittels Laufverschwenkungen mit pendelnder Linienführung ausgestaltet. Ziel ist die Wiederherstellung von typischen Gewässerelementen wie großflächigen Flachwasserbereichen sowie Tiefstellen.“

Das Flussbett wird unter anderem durch den Einbau einer sogenannten Buhne, ein dammartiges Bauwerk am Ufer, das den Fluss in eine andere Richtung lenkt, wieder naturnahe gestaltet. Nach dem Ex tremhochwasser von 2002 weist der Kamp über lange Strecken hart verbaute Ufer auf, das Flussbett ist monoton ausgeformt.

Die Arbeiten, die auch die mit dem Naturschutz abgesprochenen teilweisen Rodungen auf diesem Areal betreffen, sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.