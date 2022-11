Kein Segen für den Jungwein

Er wurde von einer Tageszeitung für seine Käsespätzle unter die Top 10 Österreichs gereiht!

Dafür sprang sein Cousin Raimund Kiennast in die Bresche: „Es kann doch nicht sein, dass der 11. 11. an Gars spurlos vorübergeht, das wurde immer gefeiert, heuer geschieht das allerdings nur im kleinen Rahmen.“ Und so öffnete er mit den Wirtsleuten, der ehemaligen Graselwirtin Anni Rehatschek , Bürgermeister Martin Falk und Stammgästen wie den beiden Musikern Gerhard „Duke“ Ziegerhofer und Andi Hadl das eine oder andere Flascherl „Hummelflug 2022“ des in Gars bestens bekannten Winzer-Ehepaares Beatrix und Kurt Hummel aus Niederschleinz. Dafür gab es anerkennde Worte, aber mangels Pfarrer keinen Segen …

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.