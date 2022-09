„Kiennast Lehrlingsakademie“ mit Erfolg beendet

Seit Generationen hat die Lehrlingsausbildung im Handelshaus Kiennast Tradition. Derzeit befinden sich acht Lehrlinge in den Bereichen Betriebslogistik, Großhandel und Lebensmitteleinzelhandel in Ausbildung. Vor etlichen Jahren bereits wurde die „Kiennast Lehrlingsakademie“ eingerichtet, um die jungen Burschen und Mädchen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Lehrlingsakademie besteht aus neun Modulen und erstreckt sich über die dreijährige Lehrlingsausbildung.

Nun wurde der zweite Durchlauf der Kiennast Lehrlingsakademie mit den Modulen „Selbstkompetenz&Suchtprävention“ und „Teambasics“ im workingspace 4.0 in Gars erfolgreich abgeschlossen. Alle Trainings wurden mit Trainer Matthias Schweighardt vom Institut il-Aus- und Weiterbildung umgesetzt.

Am letzten Trainingstag übergab Personalerin Silvia Schuh die Diplome zum Abschluss der dreijährigen Lehrlingsakademie und gratulierte den Lehrlingen Manuel Jaglitsch vom Lebensmitteleinzelhandel und Sebastian Lamatsch von der Betriebslogistik sehr herzlich zum erfolgreichen Abschluss!

Ziel: Fachkräftemangel entgegen wirken

Firmenchef Julius Kiennast ist stolz auf seine Lehrlinge. Er freue sich, zu sehen, wie aktiv sich die Lehrlinge bei den Schulungen einbringen und wieviel sie mitnehmen können. „Es ist unser Ziel, unsere Lehrlinge bestens auszubilden, zu engagierten Fachkräften zu entwickeln und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Selbstverständlich wird die Kiennast Lehrlingsakademie im kommenden Jahr fortgesetzt“, sagte Kiennast.

