Konstantina Farmaki: „Kunst ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit!“

Die sich immer weiter ausbreitende Wirtschaftskrise in Griechenland, die 2008 begann, führte Konstantina Farmaki nach Österreich, wo sie – inzwischen arbeitslos – 2014 im Internet die Anzeige für die Gründung eines griechischen Restaurants im Waldviertel sah, das Personal suchte. „Das bewog mich, da ich verständliches Deutsch sprach, ohne zu zögern zu einer Entscheidung, und so fand ich mich in Friedersbach, Bezirk Zwettl, wieder, das ich lieb gewonnen habe“, erzählt sie. „Obwohl das Geschäft geschlossen wurde, blieb ich, denn Österreich hat schöne Dörfer und gastfreundliche, fröhliche Menschen. Und da ich als Griechin Gastfreundschaft sehr schätze, fasste ich den für mich wichtigen Entschluss, hier Fuß zu fassen.“

Ihre Verbindung zu Gars ist gleich zweifach. Zum einen hat die autodidaktische Malerin, Autorin, Organisatorin und Kuratorin von Kunstausstellungen sowie Mitglied verschiedener kultureller und interkultureller Vereine und der Kulturvernetzung Niederösterreich eine Beurteilung der Arbeiten des akademischen Malers Matthias Laurenz Gräff („Seine Werke strahlen Leidenschaft aus, aber eine Leidenschaft kindlicher Unschuld, weil sie Aufrichtigkeit enthalten. Seine Malerei lehnt die Dunkelheit ab, die Farben gehen von seiner Seele aus, sie sind sauber, hell und intensiv heilend.“) verfasst, zum anderen will sie mit kulturinteressierten Garsern die „European Association of Visual Artists - Aristareti“ gründen.

Kunstkritikerin und -förderin gleichermaßen

Die Horner NÖN traf Konstantina Farmaki zu einem Gespräch über die Malerei, über Inspiration und „Aristareti“.

NÖN: Was war für Sie der Grund, sich mit der Malerei zu beschäftigen?

Konstantina Farmaki: Mein Bedürfnis, mich ohne Worte auszudrücken. Malen ist seit meiner Kindheit meine Leidenschaft. Im Laufe der Jahre wurde es zu einem anspruchsvollen Anstoß. Besonders während meiner Studienzeit an der Athens School of Fine Arts, obwohl ich in der theoretischen Abteilung der Schule studierte, besuchte ich die Labors der künstlerischen Abteilung fast täglich.

Machen Inspiration, Talent oder harte Arbeit einen Künstler erfolgreich?

Farmaki: Das alles zusammen! Natürlich kommt zuerst Talent, dann Inspiration und schließlich beharrliche und harte Arbeit, die das Endergebnis einer perfekten Arbeit ergibt, während viele perfekte Werke einen Künstler erfolgreich machen.

Woher nehmen Sie denn Ihre Inspiration?

Farmaki: Vom Menschen und was ihn umgibt. Meine Malerei ist anthropozentrisch, sie beschreibt Einstellungen, Gefühle, soziale Belange. All dies geht in die Farbe meiner Palette ein und wird auf die Leinwand gebracht. Ich male mit Vorliebe mit Ölfarben.

Glauben Sie, dass die Werke Nachrichten vermitteln sollen?

Farmaki: Bestimmt! Kunst ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit, sie ist Ausdruck des Geistes, sie ist Leben! Ich veranstalte gerade anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der „Gewalt gegen Frauen“ eine Online-Ausstellung mit der Teilnahme von 40 bildenden Künstlern aus Griechenland und dem Ausland. Durch die Kunst können wir laute Botschaften senden und Wege des Widerstands gegen die falschen Inhalte unserer Zeit aufzeigen.

Wie würden Sie sich als Künstlerin beschreiben?

Farmaki: Ich male fast täglich, vom Porträt bis zum Stillleben, immer mit der gleichen Kraft und Leidenschaft. Ich bin eine unruhige, beharrliche und fleißige Natur. Ich versuche, ständig zu lernen und gebe nie auf, egal wie schwierig die Aufgabe ist. Gleichzeitig besuche ich Seminare über verschiedene Techniken, denn ich möchte unbedingt den Schwierigkeitsgrad jeder Technik wissen, weil ich glaube, dass mir dies hilft, in meiner Kritik unparteiischer und objektiver zu sein. Ich bin ja in erster Linie Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin.

Sie möchten die European Association of Visual Artists „Aristareti“ gründen. Warum?

Farmaki: Die Kunst hat heute nicht den Platz, den sie verdient. Viele Künstler brauchen eine systematische und praktische Unterstützung durch private und öffentliche Stellen. Der Verein soll außergewöhnlichen Künstlern eine Möglichkeit geben, ihre Werke zu zeigen, Besuche auszutauschen und Ansichten mit Künstlern aus anderen Ländern zu teilen, um ihre Kultur kennenzulernen und weiterzugeben. Kunst ist das mächtigste Ausdrucksmittel und Kultur ist für alle da. Ich habe den Namen „Aristareti“ gewählt, weil die Idee der Vereinigung in der ersten Phase von Frauen in die Praxis umgesetzt wird. Aristareti war eine Malerin der griechischen Antike.