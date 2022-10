Konzert: Gäste aus Luxemburg

Der unentgeltliche Auftritt der Luxemburgischen „Moselle Valley Brass Band“, die schon über 50 Jahre auf der Bühne steht, sorgte kürzlich am Garser Viktualienmarkt mit ihrer Blasmusikformation mit volkstümlichen Stücken, zeitgenössischen Evergreens, internationalen sowie speziellen luxemburgischen Melodien für eine großartige musikalische Unterhaltung.

Seit dem Gründungsjahr 1967 verzeichnet die Band, die momentan aus 20 Musikern besteht, auf dem nationalen und internationalen Parkett mehr als 1.500 Konzerte. Höhepunkt waren Konzerttourneen in die Vereinigten Staaten in Minneapolis, Chicago, Ohio, New York, oder Florida, ein weiterer war 2018 ein Auftritt bei einem Blasmusik-Festival in Bad Schlema in Sachsen, Deutschland, wo die Band 4.000 Zuhörer begeisterte.

Die heurige Tournee der Band hat auf Initiative der Garserin Edith Roubinek Station in Gars gemacht, die eine langjährige Freundschaft mit Christian Harpes, dem Bassisten der Band, verbindet.

Dank der Unterstützung bei der Organisation durch Melanie Moser, Obfrau der Bürgermusikkapelle Gars, und Gemeinderätin Susanna Klima ist das Konzert reibungslos über die Bühne gegangen. Anschließend sorgte Vizebürgermeisterin Paula Uitz für den Mittagstisch der Band auf der Burg.

Bürgermeister Martin Falk, Schauspielerin Anne Bennent, Raimund und Julius Kiennast sen. sowie die Gemeinderäte Robert Schneider, Gerald Steindl, Christine Jaglitsch und einige Mitglieder der „Garser Pechbläser“ wie Siegfried Marchsteiner, Walter Mück, Andreas Hadl und Gerhard „Duke“ Ziegerhofer waren ebenfalls unter den Zuhörern.

