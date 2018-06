„Muss das wirklich sein?“, fragen sich einige der Besucher des Sozialmarktes (SOMA) in Gars. Der SOMA ist ein Markt, der vorrangig älteren Menschen mit geringer Pension die Möglichkeit bietet, Lebensmittel zu einem geringen Preis zu kaufen. Mithilfe eines Wohnmobils schafft der SOMA auch in einigen Gemeinden im Waldviertel diese Einkaufsmöglichkeit. In Gars wird diese Möglichkeit auf dem Parkplatz in der Rainharterstraße bei der Rehabilitationsklinik geboten.

Einige Kunden des Garser SOMA-Marktes beklagten sich bei der NÖN, dass es keine Möglichkeit zum Unterstellen gebe. Lebensmittel werden in Kisten auf den Boden gestellt und die Kunden müssen auch bei Regen oder Schneefall nach einigermaßen genießbaren Produkten suchen. „Für den ein oder anderen mag diese Beschwerde lächerlich klingen, doch man darf nicht vergessen, dass es sich vorwiegend um ältere Menschen handelt, die sich vielleicht nicht mehr so gut bücken können“, meinte eine der Kundinnen.

„Es ist ein Markt und findet öffentlich statt, ansonsten wäre es ein Geschäft.“ Monika Thurnher, Öffentlichkeitsarbeit SAM Niederösterreich

Marion Pichler, Zuständige für den SOMA Waldviertel, erklärte auf NÖN-Anfrage: „Leider können wir nur den Standplatz nutzen, den uns die Gemeinde zur Verfügung stellt.“ Des Weiteren erklärte sie, dass auch die anderen Standorte, ausgenommen Horn, keinen Unterstellplatz haben. Auch Monika Thurner, zuständig für SAM Niederösterreich in der Öffentlichkeitsarbeit, meinte, dass der Standort immer mit der Gemeinde abgesprochen und vermutlich kein Unterstellplatz in Gars organisiert werde. „Es ist ein Markt und findet öffentlich statt, ansonsten wäre es ein Geschäft“, fügte sie hinzu.

Der Garser Bürgermeister Martin Falk hat von den Problemen noch nicht gehört, signalisiert aber den Willen zu helfen: „Wenn man seitens des SOMA an mich herantritt, werde ich schauen, dass wir diesen Missstand beseitigen können.“