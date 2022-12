„la pura“ gehört zu weltbesten Resorts

Werbung

„Eine große Ehre für unser europaweit einzigartiges Haus exklusiv für Frauen“, kommentierte Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, zu der auch das Garser „la pura“ zählt, den vor einigen Tagen erhaltenen Preis. „Das ,la pura’ wurde in der Kategorie ,Best Women’s only Health Resort – World‘ ausgezeichnet.“

Kürzlich wurden im Lazzoni Hotel in Istanbul feierlich die international angesehenen „Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards“ verliehen. Die VAMED Vitality World, Österreichs Markt- und Themenführer bei Thermen- und Gesundheitsresorts, konnte dabei gleich vier Auszeichnungen mit nach Hause nehmen und reiht sich damit neben Luxushotellerie und Wellnessgrößen wie dem The Hanging Gardens of Bali, dem Meliá Zanzibar oder der Luxuseisenbahn Maharaja‘s Express ein.

Ausgezeichnet wurden neben der Dachmarke VAMED Vitality World auch drei der dazugehörigen Resorts, neben „la pura“ auch die Thermen Laa und Geinberg. Somit konnte Direktor Gucher gleich vier der heiß begehrten Trophäen aus Istanbul mit nach Hause bringen: „Eine tolle Veranstaltung – wir freuen uns riesig über diesen Erfolg, da diese Auszeichnung ein großes Kompliment ist, nicht nur für uns, sondern für die gesamte österreichische Tourismusbranche.“

