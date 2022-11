Marke Eigenbau: „Ein einzigartiges Gerät!“

Werbung

Weil es gelegentlich einer längeren Schlauchleitung bedarf, die schnell eingerichtet werden muss, haben die beiden Unterabschnittskommandanten Andreas Braun (Feuerwehr Etzmannsdorf) und Gottfried Wögenstein-Jaglitsch (Feuerwehr Thunau) ein „Schlauchverlegesystem“ entwickelt, das von Josef Falk ganz professionell in die Tat umgesetzt wurde: „Das ist unseres Wissens weit und breit einzigartig!“

In einem Behälter, der auf jedem beliebigen Fahrzeug befestigt werden kann, befinden sich vier miteinander verbundene Schlauchrollen, die so von zwei Personen auf schnellstem Weg ausgerollt werden können. Mit einem dieser Module erreicht man eine Länge von 450 Metern, je zwei Module mit gesamt 900 m Schlauchlänge wurden für jeden der zwei Unterabschnitte angefertigt. Zusätzlich sind auf dem Schlauchwickelwagen an jedem Modul noch zwei Verteiler und Kupplungsschlüssel positioniert.

