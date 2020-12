Mit dem 7. Dezember kehrten die Pflichtschüler in Österreich nach knapp drei Wochen Distance Learning wieder in ihre Klassenzimmer zum Präsenzunterricht zurück. Diese Phase des Fernunterrichts nahm die Sport-Mittelschule Gars zum Anlass und startete in Kooperation mit der Musikmittelschule Eggenburg eine Umfrage in digitaler Form, um festzustellen, wie es den Kindern zuhause während des Lockdowns mit Homeschooling ergangen ist.

„Die Auswertung der Schülerbefragung brachte ein sehr positives Ergebnis. Die Kinder fühlten sich während der Zeit des Distance Learning sehr gut von ihren Lehrern betreut“, bringt es der Garser Schulleiter Christian Langer auf den Punkt. Schon lange vor der Schulschließung wurden die Schüler von den Pädagogen gut auf den Online-Unterricht vorbereitet und mit den digitalen Medien vertraut gemacht.

Beinahe die Hälfte der Befragten standen im Homeschooling zur selben Uhrzeit wie an einem normalen Schultag auf. Die Hausaufgaben wurden von den Kindern zum größten Teil vormittags erledigt. Die Übungen hatten den richtigen Schwierigkeitsgrad und die Schüler zögerten nicht, ihre Lehrer zu kontaktieren, wenn etwas unklar war.

„Im Homeschooling wird ein hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstdisziplin von den Schülern gefordert“, so Langer, „was den Kindern zu mehr Selbstständigkeit verhilft. Unumstritten ist auch, dass sich der frühe Umgang mit Computern positiv auf die spätere berufliche Entwicklung der Jugendlichen auswirkt.“

Distance Learning hat sehr gut funktioniert

Zwar ist es bestimmt nicht möglich, Präsenzunterricht auf Dauer durch Online-Unterricht zu ersetzen. Auch das Fehlen von sozialen Kontakten in Zeiten von Homeschooling sei nicht zu unterschätzen. Mit dem Distance Learning wurde aber ein Modell für die Schulen „im Ausnahmezustand“ entwickelt, das sehr gut funktioniert und aus dem die Schüler gestärkt hervorgehen.

„Ich habe meine Freunde sehr vermisst, aber das Lernen war sehr bequem“, sagte etwa der zehnjährige Tobias und Samuel (11) meinte: „Es war mal etwas anderes, aber in der Schule ist es besser!“ Der zwölfjährige Martin schließlich befand: „Es war super. Man hat sich die Zeit selber einteilen können.“