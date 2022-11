Neues Wohngefühl im alten Kloster

Im 12. Jahrhundert war es der Meierhof der Nachfolger der Babenberger, im 18. Jahrhundert wurde es zum Redemptoristinnenkloster, ehe das „alte Kloster“ von der Baufirma Buhl erworben wurde und nach deren Insolvenz 2004 in den Besitz einer Immobiliengesellschaft und schließlich in den von Steuerberater und Unternehmer Werner Groiß überging, der 2010 darin nach großzügiger Sanierung 20 Wohnungen errichtete.

„Es war mir wichtig, die vorhandene Substanz zu bewahren und ihr eine neue Funktion zu geben“, begründet Groiß sein Engagement. Damals wurde der Fokus auf kleine Wohneinheiten mit 40 bis 50 m² gelegt, einige sind auch noch heute vermietet.

Stolz zeigt Werner Groiß nicht nur den Garten (rechts), sondern vor allem die „Nobelsuite“, die ehemalige Kapelle der Redemptoristinnen, die einmal hier in Gars gewirkt haben, mit dem frisch restaurierten Sternenhimmel. Foto: Foto Rupert Kornell

Der Wandel in der Wohnsituation in Gars mit vielen Neubauten und daher einem entsprechenden Angebot hat es aber mit sich gebracht, dass bei Groiß ein Umdenken eingesetzt hat. „Da haben wir uns etwas Neues einfallen lassen und gesagt: Okay, bevor die Wohnungen leerstehen, vermieten wir sie an Urlauber.“

Herzstück ist Nobel-Suite in der ehemaligen Kapelle

Kaum waren die ersten Einheiten im Mai dieses Jahres fertig, waren sie auch ohne große Werbeaktion ausgezeichnet gebucht. „Wir sind nur auf die Plattform booking.com gegangen und es hat sofort funktioniert. Im Sommer waren die ersten sechs fertiggestellten Wohnungen ausgebucht,“ freut er sich. Und nun sind auch die letzten Räumlichkeiten restauriert und mit Möbel ausgestattet, darunter ein besonderes Prunkstück, auf das Groiß riesig stolz ist: die ehemalige Kapelle. „Sie ist unsere ,Nobelsuite‘ mit rund 150 m² und dem einzigartigen Wohn-Schlafzimmer mit Sternenhimmel, so wie die Kapelle damals ausgesehen hat.“ Ergänzt wird das besondere Wohngefühl durch viele Bögen und Nischen sowie alte Einrichtungsgegenstände, die Groiß aus dem Burgenland ebenso wie aus Spitz („Schrank und Sofa stammen aus dem Hotel Mariandl.“) und anderen Orten zusammengetragen hat. „Urlaub im Hotel kann man überall machen, aber wer kann schon sagen, dass er in einem ehemaligen Kloster, und da vielleicht in der Kapelle, übernachtet hat“, fragt Groiß

In allen Zimmern gibt es neben Wohn- bzw. Schlafzimmer und Sanitärräumen eine voll ausgestattete Küche, denn Frühstück wird im Kloster keines serviert. „Aber das hat bisher niemanden gestört, im Gegenteil, jeder kann seine Mahlzeit nach eigenen Wünschen zusammenstellen.“

Was es selbstverständlich gibt, sind Handtücher und Bettwäsche, zumindest wöchentlich werden die Zimmer auch gereinigt. Groiß: „Damit sparen wir Personal und können so günstiger vermieten.“

Bilder von „Garser Weinen“ hängen an den Wänden

Im Preis auf jeden Fall inbegriffen ist ein Gutschein für ein Glas „Garser Wein“ – dies deshalb, weil Gars dafür bekannt ist und weil in jedem Zimmer Bilder von den Künstlern hängen, von denen die Etiketten für den Wein gestaltet wurden.

Groiß hat bisher nur beste Erfahrungen gemacht, Gäste kommen auch aus dem Ausland. „Ein Berliner ist auf uns im Internet aufmerksam geworden, war eine Woche in Gars und hat versprochen: Ich komme wieder!“

