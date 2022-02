Ninja Warrior: „Das schaut im Fernsehen leichter aus“

Ist er der beste „Ninja Warrior“ Österreichs? Das wollte der 24-jährige Garser Daniel Schachinger wissen. Die Antwort darauf gibt es ab 14. Februar auf Puls4 zu sehen. Da startet um 20.15 Uhr die dritte Staffel des actionreichen Showhighlights „Ninja Warrior Austria“.

Warum er sich für diese Show angemeldet hat, erklärt der Polizeischüler so: „Als ich im Fernsehen die Werbung für die neue Staffel gesehen habe, habe ich spontan gedacht: Das ist etwas für mich.“ Er habe sich dann gleich beworben und sei zu einem Casting eingeladen worden. Dort musste er auch gleich seine Sportlichkeit unter Beweis stellen. Und das dürfte er ordentlich gemacht haben, denn: „Bald darauf hatte ich die Zusage vom Sender, dass ich dabei bin.“

Ob es der Fitness-Freak – er spielt aktiv Fußball, geht Laufen und trainiert seine Muckis in der eigenen Kraftkammer – letztendlich in das große Finale um das Preisgeld von 88.888 Euro schafft, darf er natürlich nicht verraten. Dass ihm die Teilnahme aber großen Spaß gemacht hat, das schon: „Es war eine tolle Erfahrung, ich habe nicht bereut, dass ich Teil dieser Show war“, sagt Schachinger zur NÖN. Bei der Aufzeichnung, die im vergangenen Sommer in einer Halle in Graz stattgefunden hat, habe er nicht nur wegen der damals herrschenden Hitzewelle ordentlich geschwitzt: „Wenn da Kameras auch noch auf dich gerichtet sind, dann ist man natürlich etwas nervös. Schließlich ist der Parcours wirklich kein Honiglecken. Das schaut im Fernsehen leichter aus, als es tatsächlich ist“, sagt Schachinger.

Für das Show-Team hat er nur lobende Worte parat. Nicht nur die Moderatoren Dori Bauer, Florian Knöchl und Mario Hochgerner seien „sehr professionell und dabei immer freundlich und sympathisch“ gewesen, auch die Konkurrenten hätten untereinander einen sehr respektvollen Umgang an den Tag gelegt. „Für mich war es auch super zu sehen wie das Drumherum einer solchen Show abläuft“, möchte der Garser die Teilnahme nicht missen.

