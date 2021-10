Oftmalige Blutspender geehrt

„Es freut mich sehr, dass es viele Bürger gibt, die diese wichtige Aktion unterstützen, denn es kann jeden einmal treffen, dass er eine Blutspende braucht“, meinte Bürgermeister Martin Falk bei der Ehrung oftmaliger Blutspender mit dem Rotkreuz-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Bruno Pind und Ortsstellenleiter Karl Purker.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Die Verdienstmedaille in Bronze (25 Blutspenden) erhielt Martin Frauberger-Purker aus Poigen, jene in Silber (50 Spenden) ging an Elisabeth Gröschel und Martin Jungwirth aus Gars sowie Johann Hollerer aus Tautendorf bei Gars und die „Goldene“ (75 Spenden) gab es für Markus Habenicht aus Groß Burgstall, Monika Prohaska und Paul Schachinger aus Gars sowie Monika Steiner und Josef Wiesinger aus Kamegg.