„One Week Peace“: Auch Kunst kann zu Frieden beitragen

Werbung

Der Krieg in der Ukraine bereitet Sorgen und Ängste. Neben der Zerstörung sind viele Menschen auf der Flucht. Ein Ende ist momentan nicht in Sicht, und der Ausgang des Krieges ist ungewiss. Die Menschen am Europäischen Kontinent wollen in Frieden leben, jedoch friedliche Konfliktlösungen zwischen Staaten scheinen nicht immer möglich zu sein.

Der Beitrag seitens Kunst und Kultur für den Frieden zeichnet sich in unzähligen Beiträgen und Projekten aus. So leistet auch der Verein Bertha von Suttner, der den Namen der Österreichischen Friedensnobelpreisträgerin trägt, jährlich seinen Beitrag mit friedensstiftenden Projekten in Gars. NÖN-Mitarbeiterin Georgia Kazantzidu sprach dazu mit Obfrau Magdalena Pfeifer.

NÖN: Was ist Frieden und was tun wir Menschen, um Frieden in der Jetzt-Zeit zu stiften und zu erhalten?

Magdalena Pfeifer: Der Begriff „Frieden“ beschreibt einen gesellschaftlichen Wert, der ständigen Wandlungen unterliegt, und sich nicht vererben lässt. Somit ist jede Generation neu aufgefordert ihre Friedenswerte für sich selbst zu definieren und zu erarbeiten.

Warum Bertha-von-Suttner-Verein?

Pfeifer: Aus einem persönlichen Interesse heraus habe ich gemeinsam mit Engelbert Reis 2019 die Bertha von Suttner- Friedensakademie ins Leben gerufen. Wir machen es uns zum Ziel, den Wert des Friedens wieder mehr im öffentlichen Raum, grenzüberschreitend mit unterschiedlichen künstlerischen Veranstaltungen, zu thematisieren und zu verankern. Bertha von Suttner war die erste Frau, die 1905 den Friedensnobelpreis bekam. Sie hat unweit von Gars auf Schloss Harmannsdorf gelebt und gewirkt. Dort hat sie ihren weltberühmten Roman „Die Waffen nieder“ geschrieben.

Was sind die Ziele, Zwecke, Visionen des Vereins?

Pfeifer: Das Ziel ist, Menschen für den Friedensgedanken zu mobilisieren und diesen bewusster in den Alltag zu integrieren, um weiterhin friedensstiftend zu wirken. Da jede Generation mit jeweils eigenen Problemstellungen und Konflikten im Zusammenleben mit einer Vielfalt von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur, Religion konfrontiert wird, ist es wünschenswert bzw. notwendig, den Friedensbegriff immer wieder aufs Neue und in unterschiedlichsten Formen im öffentlichen Bereich zu thematisieren. Wenn es gelingt, dass jeder Mensch in sich und in seinem Umfeld Frieden findet, könnten wir den weltweit immer wieder aufflammenden Kriegshandlungen den Brennstoff entziehen und sie zum Erlöschen bringen. Das Symposium „One Week Peace“, das wieder im August in Gars stattfindet, ist eine künstlerische Initiative, die alle menschlichen Sinne berühren soll, um Menschen mittels des Mediums Kunst für das wichtige Thema „Frieden“ zu sensibilisieren.

Weshalb ist das Thema wichtig aus der Perspektive des Vereins?

Pfeifer: Die Bertha von Suttner-Friedensakademie ist ein Impuls, um weitere Schritte für das friedvolle Zusammenleben von Gesellschaften in der Gegenwart und Zukunft zu setzen, um Menschen für den Friedensgedanken zu mobilisieren und diesen bewusster in den Alltag zu integrieren.

Was ist der Beitrag zur aktuellen Lage des Kriegs in Europa?

Pfeifer: Die heutige Zeit verlangt uns eine Anzahl von Werten ab, dabei ist der Humanismus für viele auf unserem Planeten Erde noch ein Fremdwort: Freiheit, Toleranz, Solidarität, Achtsamkeit, Genauigkeit, Wachsamkeit, Resilienz und vieles mehr. Es bedarf nicht des „Zuhörens“, sondern eines genauen „Hinhörens“, damit sich die Geschichte nicht immer und immer wiederholt.

Welche langfristigen Prozesse müssen für den Frieden in Gang gesetzt werden?

Pfeifer: Hier möchte ich mit einem Zitat von Viktor Frankl antworten: „Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben!“ Wenn es gelingt, dass jeder Mensch in sich und in seinem Umfeld Frieden findet, könnten wir den weltweit immer wieder aufflammenden Kriegshandlungen den Brennstoff entziehen und sie zum Erlöschen bringen.

Fernab von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und aufrichtigem Dialog ist soziale Gerechtigkeit unabdingbar für die Erhaltung von Frieden: Ist das ein Thema für den Verein und wie wird es behandelt?

Pfeifer: Das Symposium „One Week Peace“ ist eine künstlerische Initiative, die alle menschlichen Sinne berühren soll, um Menschen mittels des Mediums Kunst für das wichtige Thema „Frieden“ zu sensibilisieren. Für das Symposium im August vergibt der Verein drei geförderte Stipendienplätze an Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr. Die Stipendien beinhalten ausschließlich die Teilnahmegebühr am Symposium, Reise- und Aufenthaltskosten sind selbst zu tragen. Bewerbungen sind nur in elektronischer Form über die Homepage möglich.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.